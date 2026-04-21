Svet

Rusija kaznila Telegram - nova milionska kazna zbog spornog sadržaja

Prema odluci suda, Telegram je prekršio zakon koji reguliše uklanjanje i ograničavanje pristupa zabranjenim informacijama.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug21.04.2026.15:41
0
Rusija kaznila Telegram - nova milionska kazna zbog spornog sadržaja
Foto: Shutterstock | shuterstock
Uprkos visokim ciframa, oni i dalju štrajkuju - spor oko penzionog sistema blokira Lufthanzu
Foto: Castleski/Shutterstock
 Uprkos visokim ciframa, oni i dalju štrajkuju - spor oko penzionog sistema blokira Lufthanzu
Prethodna vest
Otkrivene aplikacije koje sa telefona prebacuju na fišing stranice - zaražene trojanskim malverom 
Shutterstock
 Otkrivene aplikacije koje sa telefona prebacuju na fišing stranice - zaražene trojanskim malverom 
Sledeća vest

Sud u Moskva doneo je odluku kojom je platforma Telegram proglašena krivom zbog neuklanjanja sadržaja koji je u Rusija označen kao zabranjen.

Platformi je izrečena novčana kazna od sedam miliona rubalja, što je oko 80.000 evra.

Zbog čega je Telegram kažnjen

Reč je o članu 13.41 ruskog Zakona o administrativnim prekršajima, koji propisuje obavezu platformi da uklone sadržaj koji nije u skladu sa zakonima države.

Nije prvi put

Ovo nije prvi slučaj sankcionisanja Telegrama u kratkom periodu.

Krajem marta, platforma je već kažnjena sa 10,5 miliona rubalja (oko 120.000 evra) zbog sličnog prekršaja, prenosi Interfaks.

Pritisak regulatora raste

Ruski regulator Roskomnadzor ranije je saopštio da Telegram ne poštuje domaće zakone i najavio dalje mere.

Regulator je naglasio da će nastaviti sa ograničavanjem rada platforme kako bi se obezbedila usklađenost sa zakonima i zaštita građana.

Na meti i druge kompanije

Telegram nije jedina tehnološka kompanija koja se našla na udaru ruskih vlasti.

Tokom prethodnih godina, sudovi su pokretali postupke i protiv velikih globalnih kompanija poput Google, Apple, Meta i X.

Šta to znači za korisnike

Nastavak ovakvih odluka ukazuje na sve stroži pristup regulaciji digitalnih platformi u Rusiji, što može uticati na dostupnost sadržaja i rad aplikacija.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
aplikacija Rusija zabrana Telegram































Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,51 99,81 100,11
CAD CAD 72,65 72,87 73,09
AUD AUD 71,2 71,42 71,63
GBP GBP 134,32 134,72 135,12
CHF CHF 127,11 127,49 127,87

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 64.229,00 €
ETH ETH 1.960,38 €
LTC LTC 46,63 €
DOT DOT 1,08 €
BCH BCH 375,92 €
LINK LINK 7,89 €
BNB BNB 534,15 €
XMR XMR 300,20 €
Powered by CoinGecko API