Rusija kaznila Telegram - nova milionska kazna zbog spornog sadržaja

Sud u Moskva doneo je odluku kojom je platforma Telegram proglašena krivom zbog neuklanjanja sadržaja koji je u Rusija označen kao zabranjen.

Platformi je izrečena novčana kazna od sedam miliona rubalja, što je oko 80.000 evra.

Zbog čega je Telegram kažnjen

Reč je o članu 13.41 ruskog Zakona o administrativnim prekršajima, koji propisuje obavezu platformi da uklone sadržaj koji nije u skladu sa zakonima države.

Nije prvi put

Ovo nije prvi slučaj sankcionisanja Telegrama u kratkom periodu.

Krajem marta, platforma je već kažnjena sa 10,5 miliona rubalja (oko 120.000 evra) zbog sličnog prekršaja, prenosi Interfaks.

Pritisak regulatora raste

Ruski regulator Roskomnadzor ranije je saopštio da Telegram ne poštuje domaće zakone i najavio dalje mere.

Regulator je naglasio da će nastaviti sa ograničavanjem rada platforme kako bi se obezbedila usklađenost sa zakonima i zaštita građana.

Na meti i druge kompanije

Telegram nije jedina tehnološka kompanija koja se našla na udaru ruskih vlasti.

Tokom prethodnih godina, sudovi su pokretali postupke i protiv velikih globalnih kompanija poput Google, Apple, Meta i X.

Šta to znači za korisnike

Nastavak ovakvih odluka ukazuje na sve stroži pristup regulaciji digitalnih platformi u Rusiji, što može uticati na dostupnost sadržaja i rad aplikacija.

