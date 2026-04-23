On je rekao da su strateški važna pitanja za Srbiju u tim pregovorima da li će se možda menjati osnovna delatnost, koji je minimalan nivo kapaciteta za rad, evetnualna prodaja dela imovine i slično jer su to sve strateški važna pitanja za Srbiju.

Mijušković je za Tanjug istakao da svi ovi navedeni elementi predstavljaju "crvenu liniju" za Srbiju i elementarne uslove na kojima država mora da insistira da budu ispunjeni tokom procesa pregovora sa MOL-om oko NIS-a.

Na pitanje na koji način možemo da definišemo i pravo učestvovanja u upravljanja kompanijom, donošenju strateških odluka i da aktivno kontrolišemo njeno poslovanje, Mijušković je rekao da će biti posebno važno ono što je najavljeno da će Srbija od potencijalno novog kupca biti u prilici da kupi dodatnih pet odsto vrednosti akcija.

On je dodao da će u tom smislu država imati sva dodatna prava kad je reč o glasanju i stavljanju veta na neke ključne poslovne odluke.

Odgovarajući na pitanje koliko je realno očekivati od MOL-a da prihvati sve ove uslove, a prvenstveno očuvanje proizvodnje u pančevačkoj Rafineriji, Mijušković je istakao da je najavljeno da neće doći do gašenja rafinerije i da ne postoje razlozi da bi se ta odluka menjala, zbog čega se može očekivati da do toga neće doći zbog daljeg širenja ka istoku Evrope, konsolidacije pozicije u jugoistočnoj Evropi i važnosti Srbije kao strateškog, ekonomskog i političkog partnera za Mađarsku.

Komentarišući to što je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila da su obavljeni razgovori operativnih i pravnih timova Vlade Srbije i MOL-a o pravima i obavezama akcionara NIS-a, i da očekuje da do kraja nedelje bude usaglašeno 90 odsto stavova, Mijušković je rekao da ostaje da se vidi da li će to biti usaglašeno i da li će do ove transkacije doći.

Napomenuo je da garancije u poslovnim pregovorima ne postoje do momenta dok ugovor ne bude bio potpisan. Tek onog momenta kada ugovor bude finalizovan i kada transakcija bude obavljena možemo očekivati da je ostavljen ad akta, istakao je on i dodao da čak i tada kompletno energetsko pitanje zemlje nije rešeno, već sledi dalje diverzifikovanje izvora snabdevanja.

"Sa ta dva uslova možemo računati da smo obezbedili maksimalni stepen fleksibilnosti koji je bio do naše strane", poručio je on.

