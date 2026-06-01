Tramp ulaže žalbu - teško do povraćaja novca od tarifa

Vrhovni sud SAD je prethodno presudio da predsednik Donald Tramp nema ustavno ovlašćenje da uvede veće uvozne carine na robu iz skoro svih ostalih zemalja.

Nakon te odluke, kompanije su počele da dobijaju povraćaj novca putem sistema kojim upravlja Carinska i granična zaštita SAD, ali ceo proces bi sada mogao biti usporen najavljenom žalbom administracije.

Prema podacima CBP-a, prvi povraćaji su uplaćeni na račune 12. maja, oko tri nedelje nakon što su uvoznici i njihovi carinski brokeri mogli da podnesu zahteve onlajn, piše Kliks, prenosi B92.

Do 22. maja, zahtevi za povraćaj u vrednosti od 85 milijardi dolara su prihvaćeni, što je više od polovine procenjenih 166 milijardi dolara koje država duguje kompanijama, dok je Ministarstvu finansija naloženo da do sada isplati 20,6 milijardi dolara.

Administracija je najavila žalbu dok se protivi zahtevu sudije Ričarda K. Itona da se komesar CBP-a Rodni Skot pojavi pred Međunarodnim trgovinskim sudom i odgovori koliko bi bilo potrebno da svih 330.000 potencijalnih podnosilaca zahteva dobije novac. Sudija je zakazao ročište za 9. jun o tome da li da naloži vladi da učini sve što je potrebno da ubrza proces.

Advokati Ministarstva pravde rekli su da zbog toga tuženi nameravaju da se žale na univerzalnu zabranu, uz tvrdnju da će CBP nastaviti da obrađuje povraćaj novca što je brže moguće u fazama za kompanije koje su svoje pravo na povraćaj novca tražile kroz 485 aktivnih tužbi.

U kratkom odgovoru, Iton je naglasio: "Ovaj slučaj se odnosi na 166 milijardi dolara. Nije sporno da je pravni lek za ovu pogrešnu naplatu da vlada Sjedinjenih Država vrati pogrešno naplaćene carine".

Neki od velikih trgovinskih lanaca su najavili da će iskoristiti povraćaj novca za snižavanje cena, dok manje firme navode da će im novac pomoći da plate preostale ili buduće carine, smanje dugove ili jednostavno održe poslovanje nakon više od godinu dana neizvesnosti i dodatnih troškova uvoza.

