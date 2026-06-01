EUR EUR 117,07 117,42din 117,77
USD USD 100,55 100,85din 101,15
CAD CAD 72,92 73,14din 73,36
AUD AUD 72,04 72,26din 72,48
GBP GBP 135,12 135,52din 135,93
CHF CHF 128,22 128,61din 128,99
KURSNA LISTA

Svet

Tramp ulaže žalbu - teško do povraćaja novca od tarifa

Američka administracija je najavila žalbu na sudsku odluku, koja omogućava svim kompanijama pogođenim Trampovim ukinutim tarifama da traže povraćaj novca, a ne samo kompanijama koje su tužile državu.

 

Autor:  Stanko Stamenković
01.06.2026.07:21
0
Tramp ulaže žalbu - teško do povraćaja novca od tarifa
Foto: DT phots1/Shutterstock
Detalji projekta - Srbija je na korak bliže brzoj pruzi do Grčke
Foto: Shutterstock
 Detalji projekta - Srbija je na korak bliže brzoj pruzi do Grčke
Prethodna vest
Istorijski projekat od 11 milijardi evra zauvek će promeniti evropski transport
Foto: Matthew Nichol/Shutterstock
 Istorijski projekat od 11 milijardi evra zauvek će promeniti evropski transport
Sledeća vest

Vrhovni sud SAD je prethodno presudio da predsednik Donald Tramp nema ustavno ovlašćenje da uvede veće uvozne carine na robu iz skoro svih ostalih zemalja.

Nakon te odluke, kompanije su počele da dobijaju povraćaj novca putem sistema kojim upravlja Carinska i granična zaštita SAD, ali ceo proces bi sada mogao biti usporen najavljenom žalbom administracije.

Prema podacima CBP-a, prvi povraćaji su uplaćeni na račune 12. maja, oko tri nedelje nakon što su uvoznici i njihovi carinski brokeri mogli da podnesu zahteve onlajn, piše Kliks, prenosi B92.

Do 22. maja, zahtevi za povraćaj u vrednosti od 85 milijardi dolara su prihvaćeni, što je više od polovine procenjenih 166 milijardi dolara koje država duguje kompanijama, dok je Ministarstvu finansija naloženo da do sada isplati 20,6 milijardi dolara.

Administracija je najavila žalbu dok se protivi zahtevu sudije Ričarda K. Itona da se komesar CBP-a Rodni Skot pojavi pred Međunarodnim trgovinskim sudom i odgovori koliko bi bilo potrebno da svih 330.000 potencijalnih podnosilaca zahteva dobije novac. Sudija je zakazao ročište za 9. jun o tome da li da naloži vladi da učini sve što je potrebno da ubrza proces.

Advokati Ministarstva pravde rekli su da zbog toga tuženi nameravaju da se žale na univerzalnu zabranu, uz tvrdnju da će CBP nastaviti da obrađuje povraćaj novca što je brže moguće u fazama za kompanije koje su svoje pravo na povraćaj novca tražile kroz 485 aktivnih tužbi.

U kratkom odgovoru, Iton je naglasio: "Ovaj slučaj se odnosi na 166 milijardi dolara. Nije sporno da je pravni lek za ovu pogrešnu naplatu da vlada Sjedinjenih Država vrati pogrešno naplaćene carine".

Neki od velikih trgovinskih lanaca su najavili da će iskoristiti povraćaj novca za snižavanje cena, dok manje firme navode da će im novac pomoći da plate preostale ili buduće carine, smanje dugove ili jednostavno održe poslovanje nakon više od godinu dana neizvesnosti i dodatnih troškova uvoza.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici
Donald Tramp tarife žalba

Povezane vesti

Sve teža situacija - Tramp izneo oštre uslove pred ključnu odluku
Foto: DT phots1/Shutterstock

Sve teža situacija - Tramp izneo oštre uslove pred ključnu odluku

18:32 | 0
Pritisak na štampariju - Tramp želi svoje lice na novčanici od 250 dolara
Foto: miss.cabul / Shutterstock.com

Pritisak na štampariju - Tramp želi svoje lice na novčanici od 250 dolara

06:49 | 0
Tramp: "Još nisam zadovoljan..."
Foto: Andrew Leyden/Shutterstock

Tramp: "Još nisam zadovoljan..."

08:05 | 0
Tramp je koštao najvredniju firmu svoje zemlje 30 milijardi dolara
Foto: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Tramp je koštao najvredniju firmu svoje zemlje 30 milijardi dolara

09:39 | 0
Saveznici sve nervozniji - Tramp pred izborom koji može skupo da košta Ameriku
Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

Saveznici sve nervozniji - Tramp pred izborom koji može skupo da košta Ameriku

12:13 | 0
Komentari (0)

Svet

Milijarde za zaštitu neba - Amerikanci kupuju tehnologiju koja hakuje dronove
Foto: SLSK Photography/shutterstock.com

Milijarde za zaštitu neba - Amerikanci kupuju tehnologiju koja hakuje dronove

19:33 Svet
Alarm u Vašingtonu - rezerve nafte pale na najniži nivo u poslednje dve godine
Foto:Shutterstock

Alarm u Vašingtonu - rezerve nafte pale na najniži nivo u poslednje dve godine

18:18 Svet
Naučnici ostali zatečeni - zbog kineskog energetskog diva dan na zemlji traje duže 
Foto: Shutterstock

Naučnici ostali zatečeni - zbog kineskog energetskog diva dan na zemlji traje duže 

16:57 Svet
Evrozona beleži pad nezaposlenosti 
Foto: Shutterstock

Evrozona beleži pad nezaposlenosti 

15:51 Svet
Turski tok radi punom parom - Gasprom isporučuje najveću količinu gasa od početka rada gasovoda 
Foto: Shutterstock

Turski tok radi punom parom - Gasprom isporučuje najveću količinu gasa od početka rada gasovoda 

15:23 Svet
Bivši šef Folksvagena sad pravi traktore - prvi model ima zamenljive baterije
Foto: oticki/shutterstock

Bivši šef Folksvagena sad pravi traktore - prvi model ima zamenljive baterije

15:14 Svet
Kupili rudnik za 1,7 miliona evra pa otkrili njegovu pravu vrednost - meri se milijardama 
Foto: Shutterstock | Shutterstock AI

Kupili rudnik za 1,7 miliona evra pa otkrili njegovu pravu vrednost - meri se milijardama 

14:27 Svet
Nema više izvoza kerozina - Rusija je uvela potpunu zabranu
Foto: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Nema više izvoza kerozina - Rusija je uvela potpunu zabranu

14:18 Svet
Velika promena za ljubitelje brze hrane - Evropa uvodi zabranu koja će pogoditi restorane
Foto: Pixag0/Shutterstock

Velika promena za ljubitelje brze hrane - Evropa uvodi zabranu koja će pogoditi restorane

13:55 Svet
Tankeri postali pretnja - postoji rizik od ekološke katastrofe 
Shutterstock

Tankeri postali pretnja - postoji rizik od ekološke katastrofe 

12:46 Svet

Najnovije

Najčitanije

8H

Srbija traži stabilno rešenje za NIS - u toku razgovori sa SAD o investicijama i sankcijama

9H

Milijarde za zaštitu neba - Amerikanci kupuju tehnologiju koja hakuje dronove

9H

 90 biliona dolara menja vlasnika - jedna generacija postaje najbogatija u istoriji, ali ne zbog rada

10H

Odmor za male pare još postoji - jedan termin donosi ogromnu uštedu

10H

Alarm u Vašingtonu - rezerve nafte pale na najniži nivo u poslednje dve godine

1D

Nešto se tu ne uklapa - imaju 3 miliona nezaposlenih, a stalno traže radnike

1D

Zvanično najskuplja zemlja na svetu - pretekli su i Švajcarsku

1D

"Očajan sam" - Balkanac na radu u Nemačkoj detaljno opisao svoju muku

1D

"Siguran put ka bankrotu" - ruska ekonomija je na ivici

1D

Miloš naručio biftek u Crnoj Gori - kad je video cenu, presela mu pre nego što je probao

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 62.863,00 €
ETH ETH 1.710,99 €
LTC LTC 44,16 €
DOT DOT 1,01 €
BCH BCH 255,50 €
LINK LINK 7,76 €
BNB BNB 596,48 €
XMR XMR 307,45 €
Powered by CoinGecko API