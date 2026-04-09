Popović je to izjavio nakon što je održao veoma produktivan sastanak sa direktorom Roskosmosa, državne korporacije Ruske Federacije za svemirske aktivnosti, Dmitrijem Bakanovim, na marginama Ruskog svemirskog foruma u Moskvi, saopštilo je danas Ministarstvo.



Forum se održava u okviru „Nedelje svemira” od 9. do 12. aprila i obeležava 65. godišnjicu prvog leta čoveka u svemir.



Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnom stanju i perspektivama rusko-srpske saradnje u oblasti svemira, kao i o konkretnim koracima za njeno dalje unapređenje.



Sagovornici su naglasili zajednički interes za razvoj partnerstva, uključujući projekte u oblasti satelitskih tehnologija, daljinskog osmatranja Zemlje, navigacije i obuke kadrova.



Popović je naglasio da „iako je Srbija mala zemlja i još uvek ne učestvuje u sličnim svemirskim misijama, pokazuje ozbiljan interes za satelitske tehnologije i njihovu primenu na Zemlji".



„Kao ministar zadužen za razvoj međunarodne ekonomske saradnje Srbije, želim da naglasim jasan interes naše Vlade za otvaranje novog pravca bilateralne saradnje usmerene na satelitsku tehnologiju, a to je oblast u formiranju, koju nazivamo ’ekonomijom niske orbite’”, naveo je ministar.



Prema njegovim rečima, Srbija je opredeljena da usvoji bogato iskustvo Rusije i da primeni satelitske tehnologije u ključnim sektorima naše ekonomije, kao što su poljoprivreda, zaštita životne sredine, sprečavanje vanrednih situacija, upravljanje infrastrukturom i borba protiv terorizma.



„U budućnosti, Srbija će biti spremna da ponudi svoj značajan potencijal – jaku školu matematičara i inženjera, kvalitetne tehničke fakultete, kao i izuzetne tehnološke kompanije i startapove koji su prepoznati na međunarodnom nivou”, poručio je Popović, piše Politika.

