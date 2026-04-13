"Takođe razmatramo... koordinaciju punjenja skladišta gasa zemalja članica kako bismo izbegli da mnoge zemlje članice izađu na tržište istovremeno. Koordinisaćemo puštanje zaliha nafte, kako bismo postigli najveći mogući efekat, i osiguraćemo da vanredne mere zemalja članica ne utiču na jedinstveno tržište", rekla je Fon der

Lajen novinarima u Briselu, prenosi Rojters.



Ona je kazala da Evropska komisija planira da objavi predloge za mere cene energije 22. aprila, o čemu će lideri EU razgovarati na svom neformalnom samitu sledeće nedelje.



Prema njenim rečima, izvršna vlast EU će predstaviti strategiju elektrifikacije pre leta, u okviru strukturnih mera za snižavanje cena energije, prenosi Tanjug.



"Plaćamo veoma visoku cenu za našu globalnu zavisnost od fosilnih goriva, a sumorna realnost za naš kontinent je da će energija iz fosilnih goriva ostati najskuplja opcija u godinama koje dolaze. Naša strategija za dekarbonizaciju nije samo potvrđena u poslednjim godinama, već je svakog dana njen značaj sve veći", kazala je Fon der Lajen.



Fon der Lajen je istakla da je obnavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu od "od najveće važnosti" za EU.



"Trenutno zatvaranje Ormuskog moreuza je veoma štetno. Obnova slobode plovidbe je od od najveće važnosti za nas", rekla je Fon der Lajen.



Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će Sjedinjene Američke Države od danas početi blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja, nakon što na pregovorima koji su održani u subotu u Islamabadu nije postignut dogovor sa Iranom o povlačenju iranske blokade tog moreuza.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.