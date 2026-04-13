Aprilsko zasedanje, koje traje do 18. aprila, okupiće guvernere centralnih banaka, ministre finansija i razvoja, lidere privatnog sektora, predstavnike civilnog društva i akademsku zajednicu kako bi razgovarali o globalnoj ekonomiji, stabilnosti finansija i smanjenju siromaštva.



Zasedanje će početi nizom uvodnih bilateralnih i konsultativnih sastanaka, koji služe za koordinaciju stavova i razgovore o saradnji pre glavnih diskusija.



Direktorka MMF Kristalina Georgijeva je 9. aprila u obraćanju, pred početak Prolećnog zasedanja MMF-a i SB, izjavila da rat na Bliskom istoku predstavlja veliki šok ponude koji će usporiti globalni rast, čak i u najoptimističnijem scenariju, prenosi Tanjug.



Ona je izjavila da će rast globalne ekonomije biti niži bez obzira na eventualno trajno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, zbog već nastale štete po infrastrukturu, poremećaja u lancima snabdevanja i gubitka poverenja.



MMF će sledeće nedelje u izveštaju "Svetski ekonomski izgledi" objaviti tri scenarija, a u svakom od njih očekuje se slabiji rast nego što je ranije projektovano, rekla je Georgijeva.



Redovna MMF prognoza Svetski ekonomski izgledi, sa posebnim osvrtom na inflaciju i kamatne stope, najavljena je za utorak 14. aprila u 15.00 časova, a rezultate će predstaviti glavni ekonomista Fonda Pjer-Olivije Gurinša.



Za isti dan najavljen je i Izveštaj o globalnoj finansijskoj stabilnosti, sa početkom u 16.15 časova.



U sredu 15. aprila će se učesnicima obratiti i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva, sa početkom u 16.15 časova.



Učesnici će na zasedanju diskutovati o geopolitičkim rizicima sukoba na Bliskom istoku i uticajima na cene energenata i projekcije privrednog rasta.



Pored toga, značajna tema će biti i veštačka inteligencija i njen uticaj na produktivnost, tržište rada i ekonomski rast.



Eksperti će razmeniti mišljenja i o održivom finansiranju i klimi, a takođe i tražiti načine za mobilizaciju privatnog kapitala za zelenu tranziciju i reformu multilateralnih razvojnih banaka (MDB).



Očekuju se i diskusije o modernizaciji Fonda i Svetske banke kako bi mogli da bolje odgovore na potrebe zemalja u razvoju.



Uvod samog događaja će biti debata sa Kristalinom Georgijevom o globalnim ekonomskim izgledima i političkim prioritetima, najavljena za 9. april, objavljeno je na veb stranicama Međunarodnog monetarnog fonda.



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.