Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 42,96 milijardi evra, znatno više nego juče.

Kako navodi Koindesk, tržište se oporavlja nakon primirja Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pošto su investitori više okreću rizičnoj imovini kao što su kriptovalute.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 17 u kategoriji "ekstremni strah", malo bolje u odnosu na jučerašnji nivo 11 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 8,43 odsto na 1.934,12 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,58 odsto na 524,63 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 7,36 odsto na 72,27 evra, a avalanš (AVAX) za 8,64 odsto na 8,04 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,07 evra, što je za 2,36 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute JOE, Bajnens lajf i ZEC.

