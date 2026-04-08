Viša analitičarka kompanije "Kepler", Ameneh Bakr, navela je na mreži Iks da se "172 miliona barela sirove nafte i naftnih derivata nalazi na 182 broda u Persijskom zalivu i čeka dozvolu za prolazak kroz Ormuski moreuz", prenosi Tanjug.



Uključujući putarinu od dva miliona dolara po brodu, Iran će zaraditi ukupno 364 miliona dolara tokom ovog perioda.



Tranzit kroz Ormuski moreuz odvijaće se u koordinaciji sa iranskim oružanim snagama, istakao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.



U saopštenju, Arakči je precizirao: "Tokom dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biće moguć kroz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama i uzimajući u obzir tehnička ograničenja",.



U pitanju je jedna od ključnih tačaka dvonedeljnog primirja između Irana i SAD, jer osigurava da brodovi mogu da prolaze kroz moreuz bez rizika od sukoba, dok Iran istovremeno ostvaruje značajan prihod od tranzita.



