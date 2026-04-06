Predlog predviđa dvostepeni pristup - trenutni prekid vatre, nakon čega slede pregovori o sveobuhvatnom sporazumu, piše Rojters.

Izvor upoznat sa pregovorima rekao je da bi početni dogovor bio formalizovan kao memorandum o razumevanju, koji bi bio elektronski potvrđen uz posredovanje Pakistana. Istovremeno, naglašava se da bi svi ključni elementi trebalo da budu dogovoreni u kratkom vremenskom periodu.

Američki mediji su ranije izvestili o mogućem primirju, navodeći da se razmatra prekid vatre od 45 dana, koji bi poslužio kao osnova za trajno rešenje sukoba.

Prekid vatre - odmah

Usred intenzivne diplomatske aktivnosti, načelnik pakistanske vojske Asim Munir je, kako se navodi, bio u stalnom kontaktu tokom noći sa američkim zvaničnicima, uključujući potpredsednika DŽ. D. Vensa i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, kao i sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem. Prema predlogu, prekid vatre bi stupio na snagu odmah, omogućavajući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

U narednih 15 do 20 dana, strane bi trebalo da se dogovore o širem sporazumu, koji bi uključivao regionalni okvir za upravljanje plovidbom kroz moreuz.

Završni pregovori su planirani u Islamabadu, gde bi sporazum mogao biti formalno potpisan.

Za sada nije bilo zvanične reakcije Vašingtona ili Teherana, a pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova odbilo je da komentariše napredak pregovora.

Šta se očekuje?

Iran je ranije saopštio da je spreman za trajni prekid vatre, ali uz čvrste garancije da neće biti novih napada Sjedinjenih Država i Izraela.

Takođe je potvrđeno da Teheran prima poruke i predloge od nekoliko posrednika, uključujući Pakistan, Tursku i Egipat.

Prema istim izvorima, konačni sporazum bi mogao da uključi odustajanje Irana od razvoja nuklearnog oružja u zamenu za ublažavanje sankcija i odmrzavanje dela njegove finansijske imovine.

Uprkos povećanim diplomatskim naporima, Iran još uvek nije dao jasan odgovor na predložene uslove.

Izvori kažu da iako predlozi imaju podršku Pakistana, Kine i Sjedinjenih Država, Teheran još uvek nije formalno pristao na privremeni prekid vatre.

Najnoviji pokušaj deeskalacije dolazi u vreme kada sukob dodatno destabilizuje globalna energetska tržišta. Zbog neizvesnosti oko saobraćaja kroz Ormuski moreuz, cene nafte ostaju pod snažnim pritiskom, a investitori pažljivo prate svaki signal koji bi mogao uticati na snabdevanje, piše tportal.

Predsednik SAD Donald Tramp poslednjih dana javno poziva na brz okončanje sukoba, upozoravajući na moguće posledice ako se uskoro ne postigne prekid vatre.

