"Situacija je izuzetno ozbiljna. Ranije smo govorili o nafti, bili smo pod blokadom. To ćemo nadoknaditi sa drugog mesta, ali gasovod je još veća 'arterija'", rekao je Orban na konferenciji za novinare u Kiškundorošmi, gde je pojačana vojna zaštita mađarskog dela Turskog toka i gde pregleda infrastrukturu nakon što je juče pronađen eksploziv na srpskom delu gasovoda, prenosi "Mađar Nemzet".

Podsetio je da je gasovod već ranije bio blokiran, zbog čega je Turski tok i izgrađen. "Trenutno smo pod ukrajinskom gasnom blokadom, ali možemo nadoknaditi gubitak sa juga.

Ako se ta pupčana vrpca preseče, mađarska ekonomija će stati", izjavio je mađarski premijer.

Kako je istakao, "za sada, snabdevanje Mađarske gasom nije ugroženo, ali moramo biti veoma oprezni", piše Tanjug.

Orban je jutros u 06.00 sati krenuo ka granici sa Srbijom, u Kiškundorošmu u oblasti Segedina, da proveri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani.

"Uskršnji ponedeljak, 6 ujutru. Umesto polivanja, idemo ka mađarsko-srpskoj granici. Juče su pokušali da dignu u vazduh gasovod na srpskom delu. Proveravamo da li je sve u redu na mađarskoj strani. Javiću se uživo sa razvojem događaja", naveo je Orban u svojoj objavi na Fejsbuku uz video-snimak.

