Od početka rata u Ukrajini ruski državljani konstantano kupuju seoske kuće u opštinama Jagodina, Ćuprija i Paraćin, tvrdi direktorka i vlasnica agencije Heroldo nekretnine Milena Ristić.

“Kako sam razumela u razgovoru sa njima, oni su u Rusiji navikli na velike razdaljine i njima je, na primer, Jagodina na sat i po i od Beograda i od Niša super blizu. Auto-put je, aerodromi su u Beogradu i u Nišu, tako da njima izgleda ta lokacija odgovara. Sa druge strane, mogućnosti koje pruža život u kući na selu više cene nego život u gradu. Kupuju uglavnom useljive kuće i odlaze na selo odakle rade online”, objašnjava Ristić za Biznis.rs.

Banke kreditiraju kupovinu seoskih kuća

Pozitivno je, kako dodaje, što su banke počele da kreditiraju kupovinu seoskih kuća i domaćinstava i sada može da se stavi hipoteka na te objekte, što ranije nije moglo. Jednostavno su prepoznale da se ta vrsta nekretnina dobro prometuje na tržištu, ali problem koji ostaje je što mnoge od njih nemaju urednu dokumentaciju.

Cene seoskih kuća kreću se već od 20.000 evra, pa do 150.000 evra za velike i sređene nekretnine, navodi sagovornica.

Što se tiče programa koji subvencioniše država preko programa za kupovinu seoskih kuća, Ristić kaže da već neko vreme ne ostvaruju prodaju na taj način jer je iznos relativno mali i kuće su uglavnom skuplje, a uslovi jako rigorozni. Objekat mora da bude useljiv, da ima kupatilo i da budu uredni papiri, tako da to više nije moguće.

Kuće na selu dosta kupuju Beograđani i ljudi iz većih gradova koji se sele u mirniji kraj gde su troškovi manji, vazduh čistiji, a prostor veći i sa manje buke.

Stanovi u starogradnji već od 900 evra po kvadratu

Kada je reč o stanovima u Jagodini, cena novogradnje je dostigla i 1.500 evra po kvadratu, a starogradnja se kreće između 900 i 1.100 evra. Cene su u odnosu na pre korone, kaže Milena Ristić, otprilike udvostručene.

Kao specifičan problem u Jagodini ističe činjenicu da veći deo grada nije pokriven urbanističkim planovima i to je dugogodišnje ograničenje zbog kojeg ne postoji normalan promet placeva, a utiče i na ograničenu gradnju koja opet podstiče rast cena.

Prema podacima RGZ za prvo polugodište 2025. godine, prosečna cena starogradnje u Jagodini iznosila je 958 evra po kvadratu, dok je u novogradnji bila 1.156 evra.

