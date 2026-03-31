Zbog visokih cena goriva, sve više vozača, posebno onih koji svakodnevno putuju na posao, počinje da traži jeftinije alternative, a električni automobili, posebno polovni, postaju sve popularniji među njima.

Da interesovanje zaista raste potvrđuju podaci sa onlajn platformi za prodaju vozila.

Prema Handelsblatu, portparol Mobile.dea je rekao da se broj pretraga za električnim automobilima skoro utrostručio od početka meseca.

Istovremeno, prodavci automobila su takođe zabeležili 66 odsto više upita za polovne električne automobile nego u februaru.

Ovaj trend nije ograničen samo na Nemačku. Prema istom izvoru, interesovanje za električne automobile raste i na drugim evropskim tržištima, uključujući Francusku, Portugal i Poljsku.

Ovo pokazuje da ovo nije izolovana pojava, već širi evropski trend.

U srži svega, kako se i očekivalo, su visoke cene goriva. Sve skuplje točenje goriva na benzinskim pumpama tera neke vozače da ozbiljnije razmisle o vozilima sa nižim troškovima rada.

Električni automobili se pojavljuju kao logična opcija, posebno za one koji traže rešenje za svakodnevnu vožnju i žele da smanje mesečne troškove.

Posebno je zanimljivo da tržište polovnih električnih vozila trenutno najviše profitira.

Za razliku od novih modela, koji često dolaze sa dužim rokovima isporuke, polovni su odmah dostupni.

Pored toga, za mnoge predstavljaju finansijski pristupačniji ulazak u svet elektromobilnosti.

Ovaj razvoj događaja je posebno zanimljiv jer je tržište polovnih električnih automobila dugo bilo pod pritiskom nepoverenja.

Kupce je ranije odbijao ograničen domet, neizvesnost oko trajanja baterije i brz tehnološki razvoj, što je mnoge navelo da se plaše da bi vozilo moglo brzo da zastari.

Međutim, okolnosti se očigledno menjaju. Tehnologija je danas zrelija nego pre nekoliko godina, a na tržištu je sve više iskustva i konkretnih podataka o tome kako se električni automobili ponašaju nakon duže upotrebe.

Upravo to sada neki kupci očigledno podstiču. Međutim, pitanje je koliko će dugo takvo interesovanje trajati., piše tportal.

Stručnjaci upozoravaju da bi trenutni porast potražnje mogao biti direktno povezan sa trenutnim naglim rastom cena goriva. Ako se situacija na benzinskim pumpama smiri, deo tog interesovanja bi mogao isto tako brzo da ispari. Za sada je jasno da visoke cene goriva daju snažan podsticaj tržištu polovnih električnih automobila.

