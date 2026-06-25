U nacrtu ovog zakona je navedeno da se razlozi za njegovo donošenje prvenstveno odnose na usaglašavanje Zakona o PIO sa izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije u odnosu na profesionalne vojnike po ugovoru kojim je propisano da radni odnos profesionalnog vojnika po ugovoru, kao i podoficira i oficira do čina potpukovnika prestaje po sili zakona kada navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života.

Iz tog razloga, kako je istaknuto, predlaže se izmena tako što i profesionalni vojnici po ugovoru kao i podoficiri i oficirima do čina potpukovnika pravo na starosnu penziju stiču kad navrše 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života.

Nacrt zakona predlaže i izmenu odredbe koja se odnosi na osiguranike samostalnih delatnosti koji se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, a obveznici su poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ili poreza na dodatu vrednost, u cilju usaglašavanja sa finansijskim propisima.

Naime, vrši se preciziranje postojeće odredbe koja se odnosi na nosioce porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u cilju jednostavnije i preciznije primene ove odredbe. U Nacrtu je predloženo i da trajanje mirovanja svojstva osiguranika poljoprivrednika ne bude vremenski ograničeno, jer se isto utvrđuje samo u slučaju postojanja objektivnih razloga (elementarne nepogode,bolest i porodiljsko odsustvo), pri čemu svaki razlog mora biti potvrđen od strane nadležnih organa ili nalazom i mišljenjem organa veštačenja.

Takođe, predlaže se da svojstvo osiguranika poljoprivrednika ne prestaje u slučaju obavljanja privremenih i povremenih poslova, s obzirom na to da ti poslovi traju kratko, pa nije racionalno menjati osnov osiguranja osiguranika poljoprivrednika koji obavljaju ove poslove.

Proširuje se i obuhvat osiguranika koji ostvaruju pravo na starosnu i prevremenu starosnu penziju bez prestanka osiguranja i dodatnog definisanja ostvarivanja prava na invalidsku penziju.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o PIO preciziraju se i odredbe koje propisuju način ponovnog određivanja visine penzije korisnika starosne penzije ili prevremene starosne penzije koji su, nakon ostvarivanja ovih prava, navršili najmanje jednu godinu staža osiguranja, a obuhvaćena je i izmena koja se odnosi na izdavanje podataka unetih u matičnu evidenciju o osiguranicima, piše Tanjug.

Nacrt zakona sadrži i predlog za izmenu odredbe koja se odnosi na isplatu naknade pogrebnih troškova, odnosno predlaže se da se ova naknada isplaćuje i za lice koje snosi troškove sahrane korisnika prava i na taj način se rešava problem koji postoji u praksi u vezi sa ovim pitanjem.

Izmene i dopune obuhvataju i usaglašavanja sa propisima EU koji se odnose na koordinaciju sistema socijalne sigurnosti, odnosno prema Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU u obavezi smo da do kraja 2026. usaglasimo propise u ovoj oblasti sa propisima EU.

Navedeno je i da će predložene izmene u delu koji se odnosi na usaglašavanje sa propisima EU primenjivati od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da će 2. jula biti održan okrugli sto u Palati Srbija u Beogradu u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koja se sprovodi do 6. jula.

Kako navode, zainteresovani za učešće na ovom događaju svoje prijave treba da dostave do petka 26. jula na mail pio@minrzs.gov.rs., jer je broj mesta ograničen.

Podseća se da je javna rasprava o nacrtu ovog zakona počela 15. juna i precizira da svi zainteresovani svoje komentare, predloge i sugestije mogu do 6. jula da dostavljaju na adresu pio@minrzs.gov.rs, putem portala "eKonsultacije" ili pisanim putem na adresu resornog ministarstva, ulica Nemanjina 22-26, Beograd.

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