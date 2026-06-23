Poseban apel upućen je stočarima u područjima u kojima, zbog visokih temperatura i smanjene količine padavina, može doći do smanjenja izdašnosti ili presušivanja prirodnih izvorišta.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić istakao je da je prevencija ključna kako bi se izbegle situacije koje mogu ugroziti dobrobit životinja i otežati stočarsku proizvodnju, prenosi Telegraf biznis.
On je naglasio da je cilj da se problemi rešavaju pre nego što nastanu.
Glamočić je pozvao stočare da na vreme planiraju i obezbede dovoljne količine vode za svoja grla, posebno u krajevima koji su tokom letnjih meseci izloženi riziku od suše i presušivanja izvorišta.
Ministar je podsetio da Ministarstvo kroz različite mere agrarne politike kontinuirano pruža podršku sektoru stočarstva.
Kako je naveo, obezbeđivanje vode, hrane i odgovarajuće nege životinja predstavlja zakonsku i moralnu obavezu njihovih vlasnika.
Ministarstvo će, u saradnji sa lokalnim samoupravama, stručnim službama i drugim nadležnim institucijama, nastaviti da prati stanje na terenu.
Iz Ministarstva poručuju da je pravovremeno planiranje i preventivno delovanje važno za sprečavanje mogućih problema tokom letnjih meseci.
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