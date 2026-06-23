Poseban apel upućen je stočarima u područjima u kojima, zbog visokih temperatura i smanjene količine padavina, može doći do smanjenja izdašnosti ili presušivanja prirodnih izvorišta.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić istakao je da je prevencija ključna kako bi se izbegle situacije koje mogu ugroziti dobrobit životinja i otežati stočarsku proizvodnju, prenosi Telegraf biznis.

On je naglasio da je cilj da se problemi rešavaju pre nego što nastanu.

Glamočić je pozvao stočare da na vreme planiraju i obezbede dovoljne količine vode za svoja grla, posebno u krajevima koji su tokom letnjih meseci izloženi riziku od suše i presušivanja izvorišta.

Ministar je podsetio da Ministarstvo kroz različite mere agrarne politike kontinuirano pruža podršku sektoru stočarstva.

Kako je naveo, obezbeđivanje vode, hrane i odgovarajuće nege životinja predstavlja zakonsku i moralnu obavezu njihovih vlasnika.

Ministarstvo će, u saradnji sa lokalnim samoupravama, stručnim službama i drugim nadležnim institucijama, nastaviti da prati stanje na terenu.

Iz Ministarstva poručuju da je pravovremeno planiranje i preventivno delovanje važno za sprečavanje mogućih problema tokom letnjih meseci.

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