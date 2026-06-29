Kako bi privukli berače borovnica, vlasnici plantaža podigli su iznose dnevnica i do 50 evra, a uz to i napominju da bi svakom radniku obezbedili smeštaj i hranu za sve dane branja.

Ovi uslovi nisu zainteresovali nadničare toliko da bi se odazvali pozivu, pa radnika na terenu i dalje nema dovoljno.

Kako sezona traje kratko, a borovnice su veoma zahtevne, potrebno je da plod bude ubran u kratkom roku, što dodatno plaši voćare, piše Espreso.

Visoki troškovi proizvodnje borovnica, uključujući i skupu radnu snagu, koje svakako fali, odrazlili su se na cenu ovog voća na pijacama, a širom Srbije kilogram borovnica trenutno se prodaje za oko 1.300, pa sve do 2.000 dinara.

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