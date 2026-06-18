Ovim propisima se prvi put na jasniji i sistemski način uređuju međusobna prava i obaveze učesnika u sektoru mlekarstva. Kako navode u ministarstvu, cilj novih pravila je da proizvođači mleka dobiju veću izvesnost u poslovanju i snažniju poziciju u lancu snabdevanja. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da proizvođač mora unapred da zna kada će biti plaćen za svoj rad, kao i pod kojim uslovima posluje sa otkupljivačem ili prerađivačem, piše "Politika".

– Želimo da proizvođači imaju jasno definisane uslove saradnje, a ne da zavise od usmenih dogovora i neizvesnosti. Stabilno mlekarstvo nije moguće bez poverenja i poštovanja ugovorenih obaveza – rekao je Glamočić.

On je naveo da je pravilnik u skladu sa Zakonom o trgovačkim praksama, kojim su predviđene i značajne novčane kazne do 0,2 odsto godišnjeg prometa. Cena mora biti unapred poznata ili jasno obračunata, a uvodi se i obaveza da ključni uslovi saradnje budu definisani pisanim ili elektronskim ugovorom. To znači da će proizvođači unapred imati jasnije informacije o ceni, količinama koje isporučuju, dinamici preuzimanja mleka, uslovima plaćanja i trajanju poslovne saradnje.

Posebno je važno to što pravilnik propisuje da cena mleka mora biti unapred određena ili utvrđena po jasnoj i proverljivoj metodologiji. Cena može biti fiksna, promenljiva ili kombinovana, ali način obračuna mora biti transparentan i poznat obema stranama.

Pravilnikom su precizirani i drugi elementi ugovora, među kojima su mesto i način primopredaje mleka, odgovornost za kvalitet, postupanje u slučaju više sile, uslovi izmene i prestanka ugovora, kao i minimalno trajanje ugovornog odnosa. Iz Ministarstva poručuju da ova mera predstavlja korak ka uređenijem i pravednijem tržištu mleka u Srbiji, uz približavanje domaćeg sistema evropskim pravilima i praksi.

Poljoprivrednik Đorđe Grujić, predstavnik Udruženja „Asocijacija 2022”, smatra da je ovakva odluka dobra jer je svaki pravno potkrepljeni dokument dodatna zaštita za proizvođače.

Kako je rekao za naš list, ovaj vid garancije je više nego potreban za zdrave temelje agrara. Do sada je, objašnjava, otkup uglavnom funkcionisao na osnovu slobodne pogodbe, internih ugovora sa otkupljivačima ili mlekarama. Bilo je manipulacija, neosnovanih smanjenja cena mleka, pogotovo u otkupu. Nisu bile obavezujuće ni količine, pa su mlekare imale mogućnost da praktično preko noći smanje pa čak i otkažu otkup i obore cene mleka.

– Imamo dosta članova koji se bave mlečnim govedarstvom i reagovanja na nove propise su pozitivna. Naravno, potrebno da je vidimo i kako će sve to funkcionisati u praksi – ističe naš sagovornik i dodaje da je problem na tržištu uglavnom nastajao zbog prekomernog uvoza, a sada će se statistički dolaziti do podataka i dozvole će se, prema najavama, dodeljivati samo u slučaju da postoji deficit, a ne blanko na sve vrste mlečnih proizvoda.

– Naravno da postoje mlečni proizvodi koji moraju da se uvezu. Ali prekomernim uvozom jeftine sirovine u jednom trenutku doveli smo u pitanje svrsishodnost subvencije za krave prvotelke kojom država upravo želi da poveća količine domaćeg mleka. Ugovor bi sada trebalo da zaštiti proizvođače od otkazivanja otkupa. Takođe i druga strana će takođe biti u obavezi i da isporuči ugovorene količine mleka propisanog kvaliteta – rekao je Grujić.

Veliki proizvođači smatraju da je pravilnik nužan jer uređuje mnoštvo bitnih tema koji utiču na odnose primarnih proizvođača, otkupljivača i prerađivača kao i postojanje Nacionalne laboratorije za kontrolu kvaliteta sirovog mleka. Afirmativnim smatraju i uslove koji definišu rokove trajanja ugovora, predviđanje otkupnih količina, ali i rokova plaćanja i ispunjavanja finansijskih obaveza ka farmerima i otkupljivačima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.