Velika pobeda za roditelje u Srbiji - Vlada usvojila Predlog zakona roditelj-negovatelj

Ministarka je istakla da ovaj korak predstavlja veliku pobedu roditelja i važan iskorak ka stvaranju društva po meri porodice.

„Lepe vesti iz Nemanjine! Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona roditelj-negovatelj, koji će se uskoro naći pred narodnim poslanicima u Skupštini. Zahvaljujem svim učesnicima radne grupe, kolegama iz Ministarstva rada, ekspertima, ali pre svega, najveću zahvalnost dugujemo roditeljima koji su se godinama borili da prokrče put ovoj ideji, zastupajući ne sebe, nego svoju decu i svoje najmilije“, istakla je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da je ovo važna vest za porodice širom Srbije, a posebno za roditelje koji 24 časa dnevno brinu o svojoj deci.

„Ovo je lepa vest za sve porodice u Srbiji, a pre svega za roditelje koji 24 sata neguju svoju decu, brinu o njima i staraju se da im obezbede lepo detinjstvo uprkos svim okolnostima. Verujem da će Srbija usvajanjem ovog zakona napraviti još jedan veliki korak ka našem konačnom cilju, da budemo zemlja po meri porodice“, zaključila je ministarka.

Podsetimo, ministarka Đurđević Stamenkovski je još na konferenciji „Nijedna mama nije sama“, koju su organizovali Alo Media System i M, posvećenoj unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i njihovih roditelja, najavila da će Zakon roditelj-negovatelj biti usvojen tokom 2026. godine i da bi njegova primena trebalo da počne od oktobra ove godine.

"Mediji imaju najveću odgovornost da stave fokus na ovakve teme, da okupe sve ljude čiji se glas čuje daleko, bilo da su iz politike, umetnosti, sporta i estrade. Želim da čestitam svim svojim saradnicima na tome što smo došli do zakona o kom se govorilo pre 2013.godine. Danas, 2026.godine govorimo u utemljenju za one kojima najviše znači da im pružimo podršku. Radi se o roditeljima koji su dvadeset i četiri sata sa svojom decom koju uče da govore, presvlače hrane. Nisu to ljudi koji traže novac bez da rade, to su ljudi koji rade najteže i najhumanije, brinu o svojim najbližima. Želimo da imaju staž, penziju, zdravstvenu zaštitu. Želimo da dobro znaju da je država prepoznala značaj njihovog statusa. Osobe sa invaliditetom su inspiracija za sve. Pokazali su koliko je čelična snaga volje i duha. Oplemenili su nas i pokazali nam kako mogu da se savladaju najteže prepreke. Dužni smo da im pružimo svu moguću podršku i da glasno govorimo da su deo svih nas i da nemaju čega da se stide svoje različitosti i svog početa", rekla je Đurđević Stamenkovski na konferenciji "Nijedna mama nije sama".

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