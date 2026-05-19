S druge strane, naglasio je da 13.000 ljudi radi u NIS-u, čemu treba dodati i zaposlene koji rade u firmama koje sarađuju sa tom kompanijom.

Komentarišući pregovore sa MOL-om, naveo je da je Rafinerija, koja je "crvena linija" kada je reč o pregovorima, bitna sa stanovišta snabdevanja našeg tržišta.

"Kažu da može i bez nje da se snabdeva - ne može. Ako se izračunaju količine derivata na dnevnom nivou koje su potrebne za normalno funkcionisanje, fizički i logistički nemoguće je dopremiti ih bilo Dunavom, železnicom, kamionskim cisternama. Države u regionu nemaju rafineriju pa se snabdevaju, ali sve one imaju izlaz na more, i mogu da dođu veliki tankeri za snabdevanje", objasnio je Kojčić.

On je za RTS naglasio da Srbija ima dobre rezerve energenata, ali da globalni poremećaji u snabdevanju to mogu da promene.

"U prethodnom periodu dosta toga se uradilo da se obezebde znatne količine rezervi, kako bi moglo da se reaguje u ovakvim situacijama", rekao je Kojčić i podsetio da se 20 odsto celokupnih količina sirove nafte nabavljalo preko Ormuskog moreuza.

Kako je naveo, Srbija je u prethodnom periodu obezbedila dovoljno energenata u obaveznim i operativnim rezervama kako bi moglo stabilno da se funkcioniše.

"Videlo se da nijednog momenta kod nas nije bilo nestašice derivata na pumpama i niko nije osetio globalnu svetsku krizu", rekao je Kojčić.

Naglasio je da problem može da nastane zbog globalnih poremećaja u snabdevanju.

"Kada je u prekidu snabdevanje preko Persijskog zaliva, svi koji su se odatle snabdevali potražiće druge izvore sirove nafte", rekao je Kojčić.

Cena nafte tipa "brent" juče je iznosila 112 dolara, dok je gas skočio na 600 dolara. Kojčić je istakao da je nakon te vesti predsednik SAD Donald Tramp izjavio da se nastavljaju pregovori sa Iranom i produžava prekid vatre, zbog čega je automatski cena nafte tipa "brent" pala na 108 dolara po barelu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će po povratku iz Bakua održati sastanke s timovima na kojima će se razgovarati o obezbeđivanju rezervi energenata.

Kada je reč o gasu, Srbija ima stabilno snabdevanje prirodnim gasom prema sporazumu sa Gaspromom.

"Sa te strane smo bezbedni i popunjenost skladišta u Banatskom dvoru je na maksimumu, imamo uskladišten deo i u Mađarskoj i stabilan dotok preko Turskog, pa Balkanskog toka na dnevnom nivou, plus količine iz Azerbejdžana", objasnio je Kojčić.

On je naveo i da se radi na više projekata u gasnom sektoru koji će omogućiti Srbiji da bude čvorište kada je reč o ovom delu sveta.

"Radi se na interkonekciji sa Rumunijom interkonekcija, sa Severnom Makedonijom kako bismo se povezali sa Grčkom, gradi se naftovod prema Mađarskoj. U tom momentu, kada se sve te investicije završe, mi postajemo čvorište za, primera radi, gasno snabdevanje i nekih drugih tržišta", rekao je Kojčić.

