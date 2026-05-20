U fokusu nove turističke strategije nalazi se kvalitet iskustva koje gosti doživljavaju tokom putovanja. Upravo to potvrđuju i najnoviji rezultati istraživanja ESTI 2025 koje je objavila Turespaña.



Prema rezultatima istraživanja, međunarodni turisti ocenili su svoje iskustvo u Španiji prosečnom ocenom 9,3 od 10, što predstavlja izuzetno visok nivo zadovoljstva. Čak 97,5 odsto turista izjavilo je da je zadovoljno ili veoma zadovoljno svojim putovanjem. Procenat onih koji su bili „veoma zadovoljni“ dostigao istorijski rekord od čak 69,5 procenata. Ovi podaci potvrđuju da Španija uspešno razvija model turizma koji stavlja akcenat na kvalitet usluge, autentičnost i ukupni doživljaj destinacije.



Savremeni turisti danas ne traže samo sunce, plaže i poznate atrakcije. Sve više putnika želi personalizovana iskustva, lokalnu gastronomiju, održive sadržaje i autentičan kontakt sa kulturom destinacije. Upravo zato Španija poslednjih godina intenzivno ulaže u razvoj održivog turizma, unapređenje infrastrukture i decentralizaciju turističke ponude kako bi rasteretila najposećenije gradove i regione.



Poseban fokus stavljen je na kvalitet života lokalnog stanovništva i balans između potreba turista i zajednica koje žive od turizma. Ovakav pristup pokazuje da moderna turistička politika više ne podrazumeva samo rast prihoda, već i dugoročnu održivost destinacija. Španija na taj način pokušava da izgradi model koji će biti otporniji na prekomerni turizam i promene u globalnim putničkim trendovima.



Rezultati istraživanja ESTI 2025 dolaze u trenutku kada mnoge evropske zemlje redefinišu svoje turističke strategije. Sve više destinacija pokušava da pronađe ravnotežu između masovnog turizma i kvalitetnijeg iskustva za goste. U tom kontekstu, Španija se pozicionira kao primer zemlje koja želi da turizam gradi na zadovoljstvu posetilaca, ali i na očuvanju autentičnosti i kvaliteta života lokalnih zajednica.



Stručnjaci smatraju da upravo zadovoljstvo turista postaje jedan od najvažnijih pokazatelja uspeha u modernoj turističkoj industriji. Pozitivno iskustvo gostiju direktno utiče na povratak turista, preporuke na društvenim mrežama i jačanje reputacije destinacije na globalnom tržištu. Zato visoka ocena koju je Španija dobila od međunarodnih posetilaca predstavlja važan signal za budući razvoj evropskog turizma.



U vremenu kada putnici sve više biraju destinacije prema kvalitetu iskustva, a ne samo prema popularnosti, Španija pokazuje da budućnost turizma možda više nije u rekordnim brojkama, već u tome koliko se gosti zaista osećaju dobrodošlo, opušteno i zadovoljno tokom svog boravka.



