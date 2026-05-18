Mali je naveo da je imao priliku da predstavi investicione potencijale Srbije predstavnicima najvećih kompanija Azerbejdžana.

"Radujemo se nastavku uspešne saradnje", naveo je Mali na svom Instagram nalogu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija u Bakuu.

Sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom razgovarao i o vojnotehničkoj saradnji između dve zemlje.

On veruje da tu možemo da postgnemo značajan napredak, a pre svega kada je reč o ugovorima za naše samohodne haubice Nora.

"Verujem da i u vojno-tehničkoj saradnji možemo da postignemo još značajniji napredak u odnosu na ono što smo već postigli, a to su ugovori oko naših Nora i nekih drugih stvari. Dakle, reč je o jednoj izrazito važnoj poseti sa naše strane Azerbejdžanu i verujem da ćemo uskoro otvoriti, kao što sam rekao, nova polja saradnje i značajno uvećati našu trgovinsku razmenu", rekao je Vučić novinarima nakon razgovora sa predsednikom Alijevom i sastanka sa najvećim azerbejdžanskim kompanijama.

On je istakao da su Azerbejdžan, Uzbekistan i Kazahstan zemlje koje fantastičnom brzinom rastu i predstavljaju ogromnu priliku za naš dolazak na ta tržišta, ali i za dolazak tih zemalja u Srbiju.

"Srbija će do godine biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi, i ove godine će biti u prvih pet, nema nikakve sumnje, tako da mi moramo da gledamo koje zemlje takvom brzinom rastu. I možete da vidite da su to upravo neke od centralnoazijskih zemalja koje se strahovito uspešno i brzo razvijaju, koje prihvataju nove tehnologije, koje vredno rade", istakao je Vučić.

