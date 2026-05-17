Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Bakuu imao veoma koristan i plodonosan razgovor sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom i izrazio uverenje da bi dve zemlje mogle 2027. da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša i da bude gotova do 2030, piše B92.

"To je veliki projekat, veoma skup, i verujem da možemo da krenemo sa gradnjom te elektrane na gas 2027. pa da bude gotova do 2030. To je samo deo naše saradnje. Smatramo da je potrebno povećati", rekao je Vučić obraćajući se na sastanku sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija u Bakuu.

Vučić je podsetio da treba da se potpiše ugovor između državne azerbejdžanske kompanije SOKAR i Srbijagasa.

"Radi se o izgradnji nove elektrane na gas u blizini Niša sa instaliranim kapacitetom od 500 MW. Imaćemo zajedničku odgovornost i biće to dva akcionara, dva udela od po 50 odsto, to znači da ćemo morati sa obe strane da vodimo računa o tom projektu sa velikom posvećenošću", rekao je predsednik.

Vučić je istakao da je imao veoma koristan i plodonosan razgovor sa Alijevom i da jedva čeka da ponovo razgovaram sa njim telefonom i onda da ga ugostim što je pre moguće u Beogradu.

"Želim da opišem ukupno političko i ekonomsko okruženje za eventualne azerbejdžanske investicije. Uveli smo direktne letove između Beograda i Bakua i opunjenost će biti više od 80 odsto, bilo je više od 90 odsto za prvih nekoliko letova, što je jako dobro i dobra naznaka, i dobar rezultat za novo uspostavljenu liniju. Ali želim da dodam da postoje različite oblasti kojih se nismo dotakli do sada i smatram da kupovina naše nafte i gasa nisu jedina polja saradnje. Ima tu još oblasti", rekao je Vučić.

"Sve moguće investicije u našoj zemlji su stabilne. Kada zaposlite ljude u Srbiji možete računati na naše subvencije, za subvencije za najnovije tehnološke opreme, razne subvencije se mogu dobiti od naše agencije. Sarađujemo sa vašom građevinskom kompanijom Azvirt preko 10 godina. Dobijali su sve više poslova od nas jer su posao radili profesionalno i odgovorno, bez bilo kakvog kašnjenja", naveo je Vučić.

"Nadam se da će se otvoriti novi putevi za saradnju i to vrlo uskoro, slušali smo jedni druge, poštovali, smatram da možemo u budućnosti raditi mnogo toga. Imamo banje i odmarališta koja još uvek pripadaju oblastima netaknute prirode, a uz vašu pomoć vaših privatnih investitora mogu da ulažu i u te oblasti i da dobiju veliku pomoć naše države", obasnio je.

"Na kraju, naš posao i svih naših ljudi je da vam udovoljimo jer vidimo stepen profesionalizma s vaše strane. Potrudićemo se da privučemo vaše investicije i mislim da su to dva pravca naše saradnje i mislim da će i naši investitori hteti da ulažu ovde u Baku i Azerbejdžan", rekao je Vučić.

Sastanku prisustvuju i ministar finansija Srbije Siniša Mali, ministar finansija Azerbejdžana Sahil Babajev, kao i izvršni direktor Azerbejdžanske agencije za promociju izvoza i investicija Jusuf Abdulajev.

Vučić se ranije danas sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a sutra će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu.

