Najveći projekat u Vojvodini: Tunel Iriški venac skraćuje put za 45 minuta (FOTO)

Srbija uskoro dobija najduži tunel u svojoj istoriji, koji će značajno promeniti saobraćajnu mapu zemlje. Tunel Iriški venac, dug oko 3,5 kilometara, predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata i ključni deo Fruškogorskog koridora.

Autor: Nina Stojanović
16.04.2026. 10:10
Ovaj projekat povezaće Novi Sad sa auto-putem ka Šidu i zapadnoj Srbiji, uz znatno brže, bezbednije i efikasnije putovanje.

Tunel koji menja Vojvodinu

Tunel Iriški venac prolazi ispod Fruške gore i deo je brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma. Njegova izgradnja ima za cilj da rastereti postojeće puteve, smanji gužve i poboljša bezbednost saobraćaja.

Radovi su u završnoj fazi – tunel je već probijen, a trenutno se radi na njegovom opremanju kako bi do kraja 2026. godine bio pušten u saobraćaj.

Kada bude završen, putovanje između Novog Sada i zapadne Srbije biće kraće za čak 45 minuta, dok će vožnja postati sigurnija jer se izbegavaju opasne krivine i usponi, piše Biznis Kurir

Koliko tunela ima u Srbiji

Prema procenama, u Srbiji postoji oko 19 većih putnih tunela prve kategorije, ukupne dužine preko 33 kilometra, dok ukupan broj svih tunela – uključujući železničke i lokalne – prelazi 70.

Zbog intenzivne izgradnje infrastrukture, ovaj broj će u narednim godinama nastaviti da raste.

Najvažniji tuneli u Srbiji

Pored Iriškog venca, nekoliko tunela ima ključnu ulogu u modernizaciji saobraćaja:

Tunel Laz

Nalazi se na auto-putu „Miloš Veliki“ između Čačka i Požege. Dugačak je oko 2,7 kilometara i značajno je skratio put ka Zlatiboru i crnogorskoj granici.

Tunel Manajle

Deo je Koridora 10 i prolazi kroz Grdeličku klisuru. Dug oko 1,8 kilometara, predstavlja jedan od najzahtevnijih projekata zbog nestabilnog terena.

Tunel Predejane

Takođe na Koridoru 10, dug oko 1,5 kilometara. Omogućio je brži i bezbedniji prolaz kroz južnu Srbiju i važan je za međunarodni transport.

Tunel Straževica

Nalazi se na obilaznici oko Beograda i ključan je za tranzitni saobraćaj, posebno za teretna vozila koja zaobilaze centar grada.

Tunel Čortanovci

Železnički tunel na brzoj pruzi Beograd – Novi Sad, dug oko 2,2 kilometra. Omogućio je da se između ova dva grada putuje za svega 30 minuta.

Zašto su tuneli ključni za razvoj

Tuneli su jedan od najzahtevnijih, ali i najvažnijih infrastrukturnih objekata. Oni skraćuju putovanja, povećavaju bezbednost i unapređuju povezanost regiona.

Projekti poput Iriškog venca pokazuju da Srbija ulaže u modernizaciju saobraćajne mreže, što će imati dugoročne efekte na ekonomiju, turizam i svakodnevni život građana.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,09 99,39 99,68
CAD CAD 72,22 72,44 72,65
AUD AUD 71,21 71,43 71,64
GBP GBP 134,48 134,88 135,29
CHF CHF 126,87 127,25 127,63

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.450,00 €
ETH ETH 1.988,43 €
LTC LTC 47,13 €
DOT DOT 1,09 €
BCH BCH 373,55 €
LINK LINK 7,92 €
BNB BNB 527,45 €
XMR XMR 291,26 €
Powered by CoinGecko API