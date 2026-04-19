Da bi tunel bio iskopan, potrebne su mašine, takozvane "krtice", koje će ući pod zemlju. V. d. direktora JKP Beogradski metro i voz Andreja Mladenović izjavio je za RTS da su mašine, specijalno pravljene po zahtevu Beograda, izrađene u Kini, te da se očekuje da će biti na terenu do kraja ove godine.

Andreja Mladenović je, gostujući u Beogradskoj hronici, rekao da počinje fabričko testiranje dve "krtice", koje su u Kini izrađene specijalno za beogradski metro, što predstavlja početak realizacije tunelske mreže.

Kako su metro gradile druge države

London je svoju prvu liniju, dugačku svega šest kilometara, izgradio za oko tri godine. Budimpešta je bila još brža – za samo dve godine, Moskvi su bile potrebne tri godine, a Varšava je gradila svoj metro četvrt veka.

Kada je reč o izgradnji novih linija u velikim gradovima, Njujork je Drugu aveniju, dugačku tri kilometra, čekao punih 45 godina. London je svoju novu Elizabet liniju gradio 13 godina, ali je ona dugačka 118 kilometara.

Madrid je za samo četiri godine izgradio 56 kilometara nove mreže.

Najskuplji kilometar bio je u Njujorku, više od milijardu i po dolara, dok je najjeftiniji kilometar kopan u Madridu.

- Imaćemo priliku da se uverimo da su mašine u potpunosti završene. To je početak fabričkog testiranja koje traje oko 15 do 20 dana i obuhvata brojne tehničke provere. Biće prisutni izvođači i podizvođači, koji su odgovorni da mašine budu izrađene u skladu sa našim zahtevima i tehničkom dokumentacijom - kaže Mladenović.

Obe mašine u Srbiji do septembra

Prema njegovim rečima, mašine su specijalno proizvedene u Kini za Beograd, potpuno su nove i, posle testiranja, biće rasklopljene. Očekuje se da će transport ka našoj zemlji početi u junu.

- Nadam se da prilike u svetu neće odložiti transport, jer je planirano da bude brodom ili vozom, što ćemo dogovoriti sledeće nedelje u Kini. Očekujemo da će do kraja septembra obe mašine stići u Beograd. Posle toga sledi ponovno sklapanje i postavljanje na terenu gde će raditi - navodi Mladenović.

Ističe i da će na prvoj liniji biti tri mašine. U prvoj fazi postavljaju se dve mašine, od Makiškog polja do Pančevačkog mosta. Dodaje da je prva linija duga 15 kilometara, a tunelska deonica 11 kilometara.

- Imamo još dva kilometra nadzemne deonice i dva kilometra takozvanog plitkog iskopa, što je takođe tunelska deonica koja se kopa klasičnom metodom. Dve mašine počinju u isto vreme ili sa mesec dana razlike, ali to su finese izvođača - ukazuje Mladenović.

"Lansiranje" mašina

Mladenović napominje i da je mašini potrebno napajanje strujom od oko deset megavata snage, što je obezbeđeno u saradnji sa državnim strukturama, Gradom Beogradom i Vladom Srbije.

- Obezbediti deset megavata na dva mesta nije jednostavno, ali smo uspeli. U toku je završetak izgradnje mreže do lokacija gde će mašine biti lansirane – jedna na Belim vodama, a druga na Karaburmi. Krenuće jedna drugoj u susret i deonicu od 11 kilometara vremenski ćemo prepoloviti, jer imamo dve mašine, koje će se vaditi kod Sajma - kaže Mladenović.

Gost Hronike ističe da se postavljanje mašina očekuje do kraja godine, dok proces kopanja tunela zavisi od geoloških uslova.

- Kopanje će početi početkom sledeće godine. Mašine će biti postavljene do kraja ove godine, nakon čega počinju sa radom. Mašina u proseku napreduje deset metara dnevno. Stanice su udaljene oko jedan kilometar i očekujemo da u roku do tri meseca stignemo do sledeće stanice - zaključuje Mladenović.

