"Te emisije su čak i izmerene i zabeleženo je tokom ispitivanja da su imale vrednost između 11,2 i 65 miligrama, a rekli smo da će biti ispod 130 miligrama po kubnom metru, što znači da je to velika važnost za čist vazduh u Obrenovcu, Beogradu i okolini", rekla je ministarka.

Postrojenje je u probnom radu, koji je počeo u decembra prošle godine, proizvelo 20.000 tona gipsa.

"To znači da je postrojenje dokazalo da izvršava svoju funkciju, a to je da će u godinama koje dolaze, pre svega biti smanjenje dimnih gasova i praškastih materija, a onda da će EPS dobiti nusproizvod u vidu gipsa, čime ćemo moći da privučemo investitore koji će ulagati u proizvodnju gipsanih ploča", rekla je Đedović Handanović.

To će, kako dodaje, omogućiti manji uvoz, ali i unaprediti građevinsku industriju i cirkularnu ekonomiju.

"Ja sam u prethodne tri godine svedočila srpsko-japanskoj saradnji kada je završeno ovakvo slično postrojenje u TENT-u A, kada sam posetila reverzibilnu hidroelektranu Bajina Bašta i evo sada ovde", rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da bi do kraja godine trebalo da budu gotovi pregovori povodom početka izgradnje RHE Bistrica, a reč je o projektu koji država sprovodi sa Japanskom agencijom za razvoj (JICA).

"To će biti jedna nova Elektroprivreda Srbije i to je ono što smo čekali 40 godina. Naš cilj je ne samo da proizvodimo dovoljno električne energije, već da to činimo na način koji je održiv, koji je ekološki prihvatljiv i koji je dugoročno odgovoran. Termoelektrane jesu i ostaće važan deo našeg energetskog miksa, pa je naša obaveza da njihov rad činimo što čistijim i efikasnijim", poručila je ona.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov navela je da se još jednom pokazalo da se odgovornom primenom savremenih tehnologija mogu postići konkretni rezultati u zaštiti životne sredine.

"Zajedno postavljamo visoke standarde kako energetski sistem može i treba da izgleda, jer naši građani upravo to i zaslužuju - efikasan, pouzdan energetski sistem, usaglašen sa svim ekološkim standardima", rekla je Pavkov.

Ističe da je ovo veliki korak za unapređenje kvaliteta vazduha, ali i održivog razvoja naše zemlje.

"Volela bih da podsetim da se u saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine u termoelektrani 'Nikola Tesla B' vrše kontinuirana merenja emisija ugljen-monoksida, oksida azota, sumpor-dioksida i praškastih materija primenom automatizovanih mernih stanica. Naši građani zato ne treba da brinu, TENT B će nastaviti da proizvodi dovoljnu količinu električne energije, ali u skladu sa najvišim ekološkim standardima", poručila je Pavkov.

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković istakao je da je reč o jednom od najznačajnijih projekata kada je u pitanju zaštita životne sredine u sektoru energetike, a koji bi trebalo da obezbedi dugoročnu budućnost termoelektrane "Nikola Tesla B".

"Ova termoelektrana predstavlja ponos srpske energetike i decenijama je oslonac srpske energetske sigurnosti. Zbog toga, jednim ovakvim projektom, produženje ekološkog veka je od izuzetnog značaja. Kao i na drugoj obrenovačkoj termoelektrani - TENT A, gde je završen projekat odsumporavanja dimnih gasova, stvorili smo uslove da obrenovačke termoelektrane budu opremljene najvećim merama zaštite životne sredine", rekao je Živković.

On je istakao da će novo postrojenje kao nusproizvod dobijati dodatnih 200.000 tona gipsa na godišnjem nivou.

Otpravnik poslova u ambasadi Japana Atcuši Saito naveo je da današnji događaj predstavlja važan iskorak u naporima Srbije da unapredi kvalitet vazduha, ojača zaštitu životne sredine i nastavi modernizaciju u energetskom sektoru u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

"Projekat pokazuje jako partnerstvo Srbije i Japana u oblasti energetike i ekologije, a realizovan je zajmom u okviru zvanične razvojne pomoći i sproveden je uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA)", rekao je Saito, piše Tanjug.

Zamenik generalnog direktora u kompaniji "Mitsubishi Heavy Industries" Juičiro Sakai izrazio je uverenje da će kompanija, kao partner na ovom projektu, doprineti zaštiti životne sredine u Srbiji i da će u budućnosti biti prilike za nove projekte na teritoriji naše zemlje.

