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Hrvatska dobila novog guvernera HNB - Ante Žigman izabran u Saboru

Hrvatski Sabor izabrao je Antu Žigmana za novog guvernera HNB-a. Mandat traje šest godina, a na funkciji zamenjuje Borisa Vujčića.

Autor:  Dubravka Jovanović
19.06.2026.15:43
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Hrvatska dobila novog guvernera HNB - Ante Žigman izabran u Saboru
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Hrvatski Sabor izglasao je danas imenovanje Ante Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB), čime je potvrđena promjena na čelu centralne monetarne institucije Hrvatske.

Za izbor Žigmana glasalo je 78 poslanika, dok je 36 bilo protiv, prenosi Tanjug.

 On je bio jedini kandidat, a na funkciju dolazi na predlog Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), prenosi Index.

Žigman nasledio Borisa Vujčića

Novim imenovanjem, Ante Žigman preuzima dužnost od Borisa Vujčića, koji je prethodno obavljao funkciju guvernera HNB-a.

Pre stupanja na novu funkciju, Žigman je razrešen dužnosti predsednika Upravnog veća Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA), što je Sabor usvojio jednoglasno.

Boris Vujčić je 1. juna preuzeo funkciju potpredsednika Evropske centralne banke.

Mandat traje šest godina

Prema važećim pravilima, mandat guvernera Hrvatske narodne banke traje šest godina, što znači da Žigmana očekuje dugoročan period upravljanja monetarnom politikom i finansijskim sistemom Hrvatske.

Šta znači promena na čelu HNB

Promena guvernera dolazi u trenutku kada evropske centralne banke i dalje prate inflatorne pritiske i stabilnost finansijskog sistema, što dodatno povećava značaj uloge HNB-a u narednom periodu.

Nova uprava HNB-a imaće ključnu ulogu u održavanju stabilnosti evra u Hrvatskoj i koordinaciji sa evropskim finansijskim institucijama.

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