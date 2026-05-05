Najmanja komercijalna pista na svetu nalazi se na ostrvu Saba, gde sletanja otežavaju jaki vetrovi, kratka pista i težak teren.

Da li ste se ikada zapitali koje je najmanje ostrvo na svetu sa sopstvenim komercijalnim aerodromom?

Ako nikada ranije niste razmišljali o ovom pitanju, postavili smo ga umesto vas i pronašli zanimljiv odgovor. Najmanji komercijalni aerodrom na svetu nalazi se na karipskom ostrvu Saba i nosi ime Huančo E. Irauskin.

Njegova pista je dugačka samo 400 metara i posebna je kao i samo ostrvo, koje na ovaj način ostaje povezano sa ostatkom sveta.

Okružen liticama i morem, stvoren je za male avione i helikoptere. Aerodrom Huančo e Irauskin smatra se čudom vazduhoplovne industrije.

Naime, ne samo da ima izuzetno kratku pistu koju mogu da koriste samo mali avioni (oni koji koriste kratke piste za poletanje i sletanje) i helikopteri, već se nalazi i na veoma neobičnoj lokaciji: okružena je liticama sa jedne i morem sa druge strane. Dakle, oni koji slete na nju imaju, takoreći, vrlo malo prostora za greške.

Da bi se rizik od poletanja ili sletanja sveo na minimum, piloti koji tamo "operišu" takođe prolaze kroz posebnu obuku koja ih priprema za druge elemente koji doprinose izazovu dolaska ili odlaska sa ostrva, kao što su nepredvidivi vremenski uslovi, poput jakih vetrova.

Oko 2.000 ljudi živi na ovom ostrvu

Međutim, takav kakav jeste, ovaj aerodrom je ključan za ovo malo i neobično karipsko ostrvo. To je ključna veza između Sabe i spoljnog sveta.

Samo ostrvo, koje je inače uspavani vulkan, deo je holandske teritorije i ima površinu od 13 kvadratnih kilometara.

Godišnje ga poseti 15.000 ljudi, a samo 2.000 njih živi na njemu. Zbog brojnih prirodnih lepota, naziva se "netaknutom kraljicom Kariba" i smatra se apsolutnim rajem za one koji vole da budu aktivni u prirodi, piše Putni kofer.

Ostrvo, zapravo, nudi niz mogućnosti za planinarenje, penjanje i ronjenje. Na kraju, još dve zanimljive činjenice: glavni grad ostrva zove se Botom, a na ostrvu postoji samo jedan glavni put, nazvan "Put". Maksimalna brzina koju možete postići na njemu reći će vam kolika je - skromnih 40 kilometara na sat.

