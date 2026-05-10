Zahtevi se podnose putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Kako podseća Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u prvom kvartalu ove godine, odnosno u periodu od 1. januara do 31. marta.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, odnosno nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom Javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za 2026. godinu.

Zahtevi za premije za mleko podnose se od 15. aprila.

Premija za mleko za prvi kvartal 2026. ostvaruje se u iznosu od 19 dinara po litru mleka, a maksimalni iznosi podsticaja uvećavaju se za 10 odsto za Toplički, Jablanički i Pčinjski upravni okrug u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu su 4,4 milijardi dinara.

Informacije u vezi sa raspisanim Javnim pozivom dostupne su na telefone resornog ministarstva: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.

