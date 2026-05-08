EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 99,57 99,87din 100,17
CAD CAD 73,02 73,24din 73,46
AUD AUD 72,15 72,37din 72,58
GBP GBP 135,38 135,79din 136,20
CHF CHF 127,80 128,18din 128,57
KURSNA LISTA

Finansije i Berza

Realni rast BDP-a je nesporan - Srbija je među prvim zemljama u Evropi

U Beogradu je juče održana sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), na kojoj su razmatrani ekonomski rezultati u prvom kvartalu ove godine, a sednici je predsedavao predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.

Autor:  Stanko Stamenković
08.05.2026.06:42
0
Realni rast BDP-a je nesporan - Srbija je među prvim zemljama u Evropi
Foto: Pushish Images / Shutterstock.com
Skriveni raj Srbije - banja sa 37 izvora i noćenjem od samo 2.000 dinara 
Foto: pecazui / Shutterstock.com
 Skriveni raj Srbije - banja sa 37 izvora i noćenjem od samo 2.000 dinara 
Prethodna vest
Paralelni svet ispod zemlje - evropski grad ima bunker za milion ljudi
Foto: RuslanKphoto / Shutterstock.com
 Paralelni svet ispod zemlje - evropski grad ima bunker za milion ljudi
Sledeća vest

Na sednici je istaknuto da je rast BDP u prvom kvartalu ove godine iznosio 3,0 odsto i da je po stepenu realnog rasta BDP u ovom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi.

Rast je zabeležen u industrijskoj proizvodnji, prerađivačkoj industriji, turizmu, prometu u trgovinama na malo, kao i u spoljnoj trgovini, dok se pad beleži u građevinskoj industriji, saopšteno je iz Vlade Srbije, piše Tanjug.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izrazila je očekivanje da će rezultati u narednom kvartalu biti daleko pozitivniji, naročito kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura.

Na sednici je istaknuto da je inflacija u Srbiji u prvom kvartalu ove godine bila blizu evropskog nivoa, gde je iznosila 3,1 odsto, kao i da je Srbija po pitanju javnog duga u donjem delu liste zemalja u Evropi.

Članovi Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP su analizirali situaciju u privrednim oblastima koja direktno utiču na rast BDP, kao i rezultate poseta kompanijama koje u najvećoj meri doprinose BDP, kako premijera Macuta, tako i resornih ministara.

Premijer Macut je najavio nastavak ovih poseta, budući da je cilj države, kako je naveo, stalna komunikacija i podrška kompanijama.

Sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP prisustvovali su i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministri Aleksandra Sofronijević, Jagoda Lazarević, Sara Pavkov, Dubravka Đedović, predstavnici drugih ministarstava i nadležnih institucija.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na našoj Instagram stranici.

 
 

 

ekonomija Vlada Srbije Srbija BDP

Povezane vesti

Pijace širom Srbije pune robe - domaća jagoda skuplja, paradajz i paprika jeftiniji
Foto: Stefan foto video/Shutterstock

Pijace širom Srbije pune robe - domaća jagoda skuplja, paradajz i paprika jeftiniji

08:54 | 0
Italijani razgrabili srpsku pšenicu
Foto: Shutterstock

Italijani razgrabili srpsku pšenicu

17:24 | 0
Važan korak za roditelje dece sa smetnjama u razvoju - stiže zakonska zaštita
Foto: Alo/Vladimir Marković

Važan korak za roditelje dece sa smetnjama u razvoju - stiže zakonska zaštita

16:41 | 0
Održana konferencija "Nijedna mama nije sama" - država stub majkama sa bolesnom decom i osobama sa invaliditetom
Foto: Alo!

Održana konferencija "Nijedna mama nije sama" - država stub majkama sa bolesnom decom i osobama sa invaliditetom

13:56 | 0
Nismo valjda zaboravili? Srbija ima pravu pustinju, na samo 75 km od Beograda
Foto: frantic00 / Shutterstock.com

Nismo valjda zaboravili? Srbija ima pravu pustinju, na samo 75 km od Beograda

11:36 | 0
Komentari (0)

Finansije i Berza

Bitkoin skočio pa stao - investitori zbunjeni 
Foto: Speedshutter Photography/Shutterstock

Bitkoin skočio pa stao - investitori zbunjeni 

16:36 Finansije i Berza
Trgovanje na Beogradskoj berzi danas završeno prometom od preko 73 miliona dinara 
Foto: Vladimir Marković

Trgovanje na Beogradskoj berzi danas završeno prometom od preko 73 miliona dinara 

16:26 Finansije i Berza
Cena nafte ide na dole - Brent se prodaje za 99 dolara po barelu 
Foto:Shutterstock

Cena nafte ide na dole - Brent se prodaje za 99 dolara po barelu 

16:15 Finansije i Berza
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu - globalni rizici zahtevaju dodatnu opreznost
Foto: Hypostasis / Shutterstock.com

NBS zadržala referentnu kamatnu stopu - globalni rizici zahtevaju dodatnu opreznost

12:14 Finansije i Berza
Mali: "Srbija od MMF dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće mekroekonomske rezultate"
Foto:mali_sinisa/instagram/printscreen

Mali: "Srbija od MMF dobila podršku da nastavi reforme i održi postojeće mekroekonomske rezultate"

19:01 Finansije i Berza
Najveći promet akcije PPT Armature - promet na Beogradskoj berzi oko 20,12 miliona dinara
Foto: Vladimir Marković

Najveći promet akcije PPT Armature - promet na Beogradskoj berzi oko 20,12 miliona dinara

15:40 Finansije i Berza
Građani, obratite pažnju - stiže druga rata poreza na imovinu, izbegnite proviziju
Foto: Shutterstock

Građani, obratite pažnju - stiže druga rata poreza na imovinu, izbegnite proviziju

13:50 Finansije i Berza
Brža i jeftinija plaćanja u evrima - SEPA donosi velike uštede
Foto: khunkornStudio/Shutterstock

Brža i jeftinija plaćanja u evrima - SEPA donosi velike uštede

12:56 Finansije i Berza
Deficit niži od plana - Srbija potrošila manje nego što je planirano
Foto: Shutterstock | Shutterstock/ Prinstcreen

Deficit niži od plana - Srbija potrošila manje nego što je planirano

18:22 Finansije i Berza
Rekordne rezerve - Srbija među najvećim svetskim kupcima zlata
Foto: Shutterstock/Seacalm

Rekordne rezerve - Srbija među najvećim svetskim kupcima zlata

17:50 Finansije i Berza

Najnovije

Najčitanije

31min

Rat plus kriza jednako profit - energetski gigant u plusu 115 odsto

45min

Kraj legendarnih albuma - FIFA menja legendarnog proizvođača sličica

1H

Macut o predlogu MOL-a za NIS - "Nikako ne može da ide na štetu Srbije"

1H

Najveći grad na svetu bi uskoro mogao da nestane - država gradi novu prestonicu

1H

Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže

18H

Italijani razgrabili srpsku pšenicu

24H

Nismo valjda zaboravili? Srbija ima pravu pustinju, na samo 75 km od Beograda

23H

U Srbiju su stigle negativne cene za struju - šta to tačno znači i ko ima koristi

16H

"Nećemo preći crvene linije" - Srbija odbila ponudu MOL-a

20H

Prošla era jeftine kupovine u EU - od 1. jula kreće naplata carine za pakete

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,57 99,87 100,17
CAD CAD 73,02 73,24 73,46
AUD AUD 72,15 72,37 72,58
GBP GBP 135,38 135,79 136,2
CHF CHF 127,8 128,18 128,57

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 67.842,00 €
ETH ETH 1.944,47 €
LTC LTC 48,10 €
DOT DOT 1,11 €
BCH BCH 383,99 €
LINK LINK 8,40 €
BNB BNB 545,01 €
XMR XMR 333,02 €
Powered by CoinGecko API