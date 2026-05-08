Realni rast BDP-a je nesporan - Srbija je među prvim zemljama u Evropi

Na sednici je istaknuto da je rast BDP u prvom kvartalu ove godine iznosio 3,0 odsto i da je po stepenu realnog rasta BDP u ovom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi.

Rast je zabeležen u industrijskoj proizvodnji, prerađivačkoj industriji, turizmu, prometu u trgovinama na malo, kao i u spoljnoj trgovini, dok se pad beleži u građevinskoj industriji, saopšteno je iz Vlade Srbije, piše Tanjug.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izrazila je očekivanje da će rezultati u narednom kvartalu biti daleko pozitivniji, naročito kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura.

Na sednici je istaknuto da je inflacija u Srbiji u prvom kvartalu ove godine bila blizu evropskog nivoa, gde je iznosila 3,1 odsto, kao i da je Srbija po pitanju javnog duga u donjem delu liste zemalja u Evropi.

Članovi Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP su analizirali situaciju u privrednim oblastima koja direktno utiču na rast BDP, kao i rezultate poseta kompanijama koje u najvećoj meri doprinose BDP, kako premijera Macuta, tako i resornih ministara.

Premijer Macut je najavio nastavak ovih poseta, budući da je cilj države, kako je naveo, stalna komunikacija i podrška kompanijama.

Sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP prisustvovali su i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministri Aleksandra Sofronijević, Jagoda Lazarević, Sara Pavkov, Dubravka Đedović, predstavnici drugih ministarstava i nadležnih institucija.

