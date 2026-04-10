Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C, vlakana i antioksidanata, sve češće se nalazi na listi poželjnih namirnica, ali i kao nova poslovna prilika za proizvođače.

Raste u različitim klimatskim uslovima

Zlatna jagoda pokazuje veliku prilagodljivost i može se gajiti u različitim regionima, pod uslovom da ima dovoljno toplote i sunčeve svetlosti.

Najbolje uspeva u toplijim područjima, dok je osetljiva na mraz, zbog čega se često uzgaja u primorskim krajevima ili u plastenicima.

Sadnja se obavlja u proleće, a uz redovno zalivanje i kvalitetno zemljište biljka brzo napreduje. Berba počinje tokom leta i može trajati sve do jeseni.

Visoki prinosi i dobra zarada

Jedan od ključnih razloga sve većeg interesovanja za ovu kulturu je njen ekonomski potencijal.

Sa površine od jednog dunuma moguće je dobiti između dve i tri tone ploda, što ovu biljku čini atraktivnom za proizvođače koji traže profitabilne alternative.

Cena ide i do 1.800 po kilogramu

Prema aktuelnim tržišnim podacima, cena sveže zlatne jagode u pakovanoj prodaji kreće se između 1.300 i 1.800 turskih lira po kilogramu.

U rinfuzi ili direktno od proizvođača, cena je nešto niža i iznosi između 850 i 1.100 lira po kilogramu.

Sušena zlatna jagoda, koja je popularna kao zdrava grickalica, prodaje se po cenama od 900 do 1.400 lira po kilogramu, u zavisnosti od obrade i brenda.

Sve traženija na tržištu zdrave hrane

Zlatna jagoda sve više pronalazi svoje mesto u segmentu zdrave ishrane, zahvaljujući pozitivnom uticaju na metabolizam, varenje i imunitet.

Zbog kombinacije nutritivnih vrednosti i tržišne cene, ova kultura sve češće se posmatra kao potencijalno profitabilan izbor za poljoprivrednike koji žele da diversifikuju proizvodnju.

