Iran, kao drugi najveći proizvođač pistaća na svetu, igra ključnu ulogu u globalnom snabdevanju. Međutim, aktuelni sukob dodatno ograničava izvoz i otežava transport, u trenutku kada je tržište već pod pritiskom.

Rat i sankcije dodatno pogoršali stanje

Trgovina pistaćima iz Irana bila je otežana i pre eskalacije sukoba, zbog dugogodišnjih sankcija i geopolitičkih tenzija. Situaciju su dodatno zakomplikovali slabiji prinosi u 2025. godini, kao i prekidi komunikacija tokom unutrašnjih nemira, što je usporilo organizaciju izvoza.

Izbijanje rata krajem februara samo je produbilo krizu. Kako navode analitičari tržišta, poremećaji u logistici i transportu doveli su do smanjenja količina pistaća koje uspevaju da stignu do međunarodnih kupaca.

Bliski istok ima ključnu ulogu ne samo kao proizvođač, već i kao važno tranzitno čvorište. Zbog toga su pistaći posebno osetljivi na svaki poremećaj u regionu.

“Dubai čokolada” i društvene mreže podigle potražnju

Dodatni pritisak na tržište dolazi i sa strane potražnje. Krajem 2023. godine, viralni trend na društvenim mrežama – čokoladne pločice sa pistaćima, poznate kao “Dubai čokolada” – izazvao je globalni bum.

Potražnja je naglo porasla u Evropi, Aziji i na Bliskom istoku, dok su veliki brendovi poput sladolednih i kafeterijskih lanaca uveli proizvode sa ukusom pistaća u svoju ponudu.

Zbog toga su referentne cene pistaća u SAD porasle za oko 30 odsto u samo dve godine.

Rekordne cene i poremećeni lanci snabdevanja

Prema poslednjim podacima, cena pistaća dostigla je 4,57 dolara po funti u martu, što je najviši nivo još od 2018. godine.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da su brodarske kompanije početkom marta počele da otkazuju nove transportne rute ka Bliskom istoku. To je izazvalo ozbiljne probleme u lancima snabdevanja, uključujući i isporuke ka velikim tržištima poput Indije, piše Kamatica.

Iako još nije potvrđeno da li su vojni sukobi direktno oštetili zasade pistaća, logističke rute ka ključnim trgovačkim centrima već su značajno poremećene.

Šta to znači za potrošače

Ako se situacija ne stabilizuje, posledice će biti vidljive i na policama prodavnica. Proizvođači hrane mogli bi da podignu cene proizvoda, smanje količinu pistaća u receptima ili čak pređu na alternative.

Ipak, za razliku od drugih orašastih plodova, pistaći su teže zamenjivi, posebno u proizvodima gde imaju ključnu ulogu u ukusu.

Zbog toga postoji realna mogućnost da sladoledi i poslastice sa ukusom pistaća ovog leta budu ređi ili sa znatno slabijim intenzitetom ukusa.

