Zakon o radu jasno propisuje do kada se stari godišnji odmor može iskoristiti, ko ima pravo na izuzetak i ko odlučuje o terminu odlaska na odmor.

Do kada može da se iskoristi stari godišnji odmor?

Prema Zakonu o radu, godišnji odmor može da se koristi u celosti ili iz više delova.

Ako se koristi iz dva dela, zaposleni mora da iskoristi najmanje dve uzastopne radne nedelje tokom godine za koju je ostvario pravo na odmor, dok se preostali deo može preneti i iskoristiti najkasnije do 30. juna naredne godine.

To znači da:

godišnji odmor iz 2025. godine mora biti iskorišćen do 30. juna 2026. godine;

prvi deo godišnjeg odmora za 2026. godinu koristi se do kraja godine, dok se ostatak može preneti do 30. juna 2027. godine.





Ko ima pravo da koristi godišnji i posle 30. juna?

Izuzetak važi za zaposlene koji zbog porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta ili posebne nege deteta nisu mogli da iskoriste godišnji odmor u propisanom roku.

Oni imaju pravo da godišnji odmor prenesu i iskoriste u skladu sa zakonom, i nakon isteka uobičajenog roka, piše 24.sedam

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Ako zaposleni godišnji odmor ne iskoristi ni u zakonom predviđenom roku, pravo na taj odmor prestaje, a poslodavac nije u obavezi da isplati novčanu naknadu umesto neiskorišćenog odmora.

Ko određuje termin godišnjeg odmora?

Termin korišćenja godišnjeg odmora određuje poslodavac, vodeći računa o potrebama procesa rada, ali i o zahtevima zaposlenog.

Iako nije obavezan da prihvati termin koji zaposleni predloži, poslodavac je dužan da taj zahtev razmotri.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora može biti dostavljeno i elektronskim putem, a na zahtev zaposlenog i u pisanoj formi, najmanje 15 dana pre početka odmora.

Kod kolektivnog godišnjeg odmora odluka može biti istaknuta na oglasnoj tabli poslodavca.

Promena termina moguća je samo zbog opravdanih potreba posla i najkasnije pet radnih dana pre početka odmora. Kada godišnji odmor jednom počne, poslodavac više nema pravo da ga prekida niti da menja već utvrđene rokove.

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