Upravo zato jedno ostrvo u Atlantskom okeanu sve češće završava na listama „skrivenih bisera“ Evrope - Madeira, portugalska autonomna regija poznata po dramatičnim pejzažima i blagoj klimi tokom cele godine.

Priroda koja izgleda nestvarno

Jedna od lokacija koja je posebno privukla pažnju putnika i korisnika društvenih mreža jeste plaža Seixal, smeštena na severnoj obali ostrva.



Ono što je izdvaja od tipičnih evropskih plaža jeste crni vulkanski pesak, bujna vegetacija i planinske litice koje se spuštaju ka okeanu. U blizini se nalaze i vodopadi koji direktno završavaju u moru, što čitav pejzaž čini gotovo filmskim.



Zbog takvog izgleda, mnogi je na društvenim mrežama nazivaju i „evropskim Havajima“, dok pojedini posetioci čak sumnjaju da su fotografije obrađene ili generisane veštačkom inteligencijom.





Manje gužve, niske cene i rajski užitak

Za razliku od najposećenijih mediteranskih destinacija, Madeira i dalje uspeva da zadrži mirniji ritam.



Nema pretrpanih plaža, redova ležaljki ni masovnog hotelskog kompleksa koji dominira obalom. Upravo ta kombinacija prirode i odsustva gužvi čini je sve privlačnijom za putnike koji žele autentičniji odmor.



Ostrvo se ističe i povoljnijim cenama u odnosu na druge poznate letnje destinacije. Posetioci lakše pronalaze pristupačan smeštaj, a svakodnevni troškovi su uglavnom niži nego u drugim evropskim letovalištima. Točeno lokalno pivo košta oko 2,50 evra, jednostavniji obroci u restoranima oko 12 evra, dok obrok od tri jela za dve osobe u restoranima srednje klase u proseku iznosi oko 50 evra, prenosi "City Magazine".

Više od plaže

Kako navodi Tejlor Maršal iz britanske turističke agencije First Choice, Madeira nije destinacija koja se svodi samo na kupanje i sunčanje.



"Ljudi su često iznenađeni koliko sadržaja postoji van obale - od prirodnih bazena u vulkanskim stenama i lovorovih šuma, do planinskih ruta kroz sela i vinograde", ističe on.



Posebno preporučuje posetu severnom delu ostrva, kao i lokalne specijalitete poput ribe, morskih plodova i tradicionalne espetade, kao i piće poncha koje se smatra simbolom madeirske kulture.



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