Strana gošća je istakla ključne smernice za koje veruje da bi joj planiranje putovanja u Hrvatsku znatno olakšale da je za njih saznala ranije putem društvenih mreža.

Njene preporuke i kritike privukle su veliku pažnju jer se direktno bave gorućim problemima hrvatskog turizma, kao što su ekstremni porast cena i prenaseljenost određenih destinacija.

Kao prvu i najvažniju tačku, Fang je izdala strogo upozorenje stranim putnicima u vezi sa najpoznatijom hrvatskom destinacijom, naglašavajući da "Dubrovnik tokom letnjih meseci možda nije najbolji izbor za putnike koji žele mirniji odmor".

Priznala je da njen stav može zvučati kontroverzno u javnosti, ali otvoreno veruje da "turisti koji žele da izbegnu duge redove i velike gužve treba da razmotre druge destinacije".

Prema njenim procenama, grad je poslednjih godina postao izuzetno prenatrpan turistima, a cene su se, tvrdi ona, "skoro udvostručile" u poslednje dve godine.

Pritisak na infrastrukturu dodatno povećava činjenica da veliki broj direktnih letova iz SAD dodatno povećava pritisak na turističku infrastrukturu, zbog čega su gužve tokom sezone, po njenom iskustvu, "često nepodnošljive".

Kao alternativu južnoj Dalmaciji, Amerikanka je preporučila stranim turistima da posete Pulu u Istri ili Crnu Goru. Ona smatra da ove destinacije nude veoma slično iskustvo Mediterana, ali po znatno nižim troškovima, navodeći da se može platiti "samo delić cena koje su danas uobičajene u Dubrovniku".

Oduševljena lokalnom gastronomijom i splitskim akvatorijom Dok je izbegavala Dubrovnik zbog nepodnošljivih gužvi i visokih cena, američka vlogerka nije štedela reči hvale za prirodne resurse i gastronomska bogatstva Hrvatske, piše Dnevno.hr

Govoreći o hrvatskoj gastronomiji, vlogerka je naglasila da je iznenađena kvalitetom lokalnih proizvoda, navodeći da je "volela da sam ranije znala da Hrvatska proizvodi jedno od najboljih maslinovih ulja i da je poznata i po svojim tartufima".

Po njenom mišljenju, to su namirnice po kojima zemlja "nije dovoljno međunarodno priznata, uprkos njihovom visokom kvalitetu".

Kao treću važnu informaciju za sve buduće putnike, predstavila je logističke savete vezane za saobraćajne veze zemlje, koji razbijaju uobičajene mitove o potrebi iznajmljivanja automobila.

Istakla je da, po njenom iskustvu, putnicima koji obilaze Hrvatsku "uglavnom nije potreban automobil jer se do većine destinacija može lako doći autobusom".

Kada je reč o istraživanju ostrva u blizini Splita, Fang navodi da su dostupne "brojne katamaranske linije koje omogućavaju lako i brzo putovanje".

Ostrva u splitskom akvatorijumu, među kojima je izdvojila Hvar, proglasila je vrhuncem svog letnjeg odmora, ističući da se na njima nalaze "neke od plaža sa najčistijim i najlepšim morem koje je imala priliku da vidi tokom svojih putovanja".

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