Evropska komisija usvojila je i zvanično objavila uredbu kojom se Srbija uklanja sa liste država za koje je pri ulasku kućnih ljubimaca u EU bio obavezan dokaz o nivou antitela na besnilo, odnosno takozvani titar test. Uredba je objavljena 12. juna 2026. godine, a na snagu stupa sedam dana kasnije, odnosno 19. juna.

Ova odluka predstavlja značajno olakšanje za vlasnike kućnih ljubimaca koji putuju u zemlje Evropske unije, jer se ukida jedna od najzahtevnijih i najdugotrajnijih procedura.

Do sada su vlasnici pasa i mačaka morali da nakon vakcinacije protiv besnila sačekaju određeni period, zatim urade vađenje krvi i laboratorijsku analizu kojom se potvrđuje dovoljan nivo antitela. Nakon toga sledio je i tromesečni period čekanja pre nego što je ljubimac mogao da putuje u zemlje EU.

Ukinuta procedura podrazumevala je dodatne troškove i višemesečno planiranje putovanja, zbog čega su mnogi vlasnici ljubimaca ovu obavezu smatrali komplikovanom i opterećujućom.

Ipak, određeni uslovi za putovanje ostaju na snazi.

Za ulazak pasa i mačaka iz Srbije u zemlje Evropske unije i dalje će biti neophodni: mikročip, važeća vakcina protiv besnila, propisana veterinarska dokumentacija za putovanje.

Takođe, na snazi ostaje i obaveza pribavljanja veterinarsko-zdravstvenog sertifikata, čija cena trenutno iznosi oko 10.000 dinara.

Ukidanje titar testa trebalo bi da pojednostavi putovanja i smanji troškove za vlasnike kućnih ljubimaca, posebno tokom letnjih odmora, kada veliki broj građana Srbije putuje u zemlje Evropske unije zajedno sa svojim psima i mačkama, piše Grčka info.

Stručnjaci ocenjuju da je odluka Evropske komisije važan korak ka lakšem kretanju kućnih ljubimaca između Srbije i država članica EU, uz zadržavanje osnovnih zdravstvenih i bezbednosnih mera zaštite od besnila.

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