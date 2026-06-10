Od kraja septembra ova zemlja pokreće pilot-projekat kojim će na određenim deonicama auto-puta maksimalna dozvoljena brzina biti povećana sa sadašnjih 130 na čak 150 kilometara na sat.

Prva deonica na kojoj će važiti novo pravilo nalazi se na auto-putu D3 između Praga i Linca. Reč je o približno 50 kilometara puta koji će služiti kao testna zona za procenu bezbednosti i efikasnosti povećanog ograničenja, prenosi Kamatica.

Međutim, vozači neće moći stalno da voze tom brzinom.

Nova pravila predviđaju korišćenje elektronske saobraćajne signalizacije koja će u realnom vremenu prilagođavati dozvoljenu brzinu uslovima na putu.

To znači da će ograničenje od 150 km/h važiti samo kada su kolovoz i vremenski uslovi povoljni, odnosno kada je put suv, vidljivost dobra, a saobraćaj nije previše gust.

U slučaju kiše, snega, magle ili klizavog kolovoza, sistem će automatski smanjivati maksimalnu dozvoljenu brzinu kako bi se povećala bezbednost učesnika u saobraćaju.

Za mnoge vozače ovo predstavlja značajnu promenu, jer je poslednje povećanje ograničenja brzine na češkim auto-putevima uvedeno još 1997. godine, kada je maksimalna dozvoljena brzina povećana sa 120 na 130 kilometara na sat.

Češke vlasti smatraju da moderna infrastruktura, napredni sistemi upravljanja saobraćajem i kvalitetnija vozila omogućavaju testiranje većih brzina bez ugrožavanja bezbednosti.

U novu digitalnu signalizaciju i prateću infrastrukturu biće uloženo oko 2,2 miliona evra, a ukoliko rezultati budu pozitivni, sličan režim mogao bi da bude uveden i na drugim deonicama auto-puteva širom zemlje.

Ovim potezom Češka postaje prva članica Evropske unije koja zvanično testira ograničenje brzine od 150 kilometara na sat na javnim auto-putevima.

Za vozače širom Evrope to bi mogao da bude signal da se u budućnosti otvori rasprava o promeni ograničenja brzine i u drugim državama.

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