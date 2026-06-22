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Uvedene su i vikend smene - "Kragujevac postaje srpski Detroit"

U fabrici "Stelantis“ u Kragujevcu uvedene su i vikend smene, a razlog je povećana tražnja i rast proizvodnje modela "grande panda" i "sitroen C3“.

U fabrici "Stelantis“ u Kragujevcu uvedene su i vikend smene, a razlog je povećana tražnja i rast proizvodnje modela "grande panda" i "sitroen C3“.

 

Autor:  Stanko Stamenković
22.06.2026.06:57
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Uvedene su i vikend smene - "Kragujevac postaje srpski Detroit"
Foto: Anze Furlan / Shutterstock.com
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Profesor Petar Veselinović kaže za RTS da najveći deo radnika dolazi mimo redovno zaposlenih. Uveren je da će vrlo brzo američko tržište prihvatiti proizvod koji stiže iz "Stelantisa".

Uvođenje vikend smena u fabrici "Stelantis" u Kragujevcu pokazuje da proizvodnja ulazi u fazu punog iskorišćenja kapaciteta, a pozitivni efekti već se osećaju ne samo u Kragujevcu već i u čitavom regionu i srpskoj privredi, ocenio je profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, Veselinović je istakao da je velika tražnja za modelima koji se proizvode u Kragujevcu dovela do uvođenja rada subotom i nedeljom, što predstavlja snažan poslovni impuls za čitavo područje Šumadije.

"Veoma prija ta vest i činjenica da Kragujevac postaje pokretač regiona, a ja bih rekao i makroekonomski stub Srbije. Fizički obim proizvodnje koji raste i povećavanje broja zaposlenih svakako u velikoj meri utiče na konkurentnost i privrede regiona, a svakako i privrede Srbije“, naveo je Veselinović.

"Kragujevac polako ali sigurno postaje srpski Detroit ponovo i jednostavno to prija svima nama ovde u Kragujevcu, a drago nam je da u velikoj meri doprinosimo i ukupnom privrednom rastu Srbije", istakao je profesor.

Raznovrsna ponuda donela veliku tražnju

Osvrćući se na interesovanje kupaca za nove modele, Veselinović je rekao da nije stručnjak za tehničke karakteristike automobila, ali da pažljivo prati reakcije tržišta i ocene analitičara automobilske industrije.

Podsetio je da se u kragujevačkoj fabrici trenutno proizvode električna, hibridna i benzinska verzija modela "Fijat grande panda“, kao i električni "sitroen C3", što značajno proširuje ponudu i omogućava bolje pozicioniranje na različitim tržištima.

"Četiri modela izlaze ovde, odnosno dva modela sa četiri performanse, što u velikoj meri diverzifikuje proizvodnju, stvara veću ponudu na tržištu i pokazuje da sa kvalitetom, a i sa cenom koja je vrlo pristupačna, fabrika funkcioniše punim kapacitetom“, naglasio je Veselinović.

Prema njegovoj oceni, upravo su kvalitet, pristupačna cena i različite verzije vozila razlozi zbog kojih fabrika ima stabilnu tražnju i mogućnost da do kraja godine dostigne projektovani obim proizvodnje.

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Kragujevac Stelantis automobilska industrija

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