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Nije igračka već uspomena - par daje 5.000 evra za povratak plišanog medvedića

Par iz Nemačke nudi 5.000 evra za povratak plišanog medvedića ukradenog u Berlinu. 

Autor:  Dubravka Jovanović
18.06.2026.18:19
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Nije igračka već uspomena - par daje 5.000 evra za povratak plišanog medvedića
Foto: Shutterstock/NYS
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Dok većina ljudi nagradu od 5.000 evra povezuje sa skupocenim predmetima ili izgubljenim dragocenostima, jedan par iz Nemačke spreman je da taj iznos plati za povratak plišanog medvedića, piše Fenix.

Plišani meda po imenu Mini ukraden je 3. juna tokom boravka njegovih vlasnika u centru Berlina. Lopovi su tada odneli i druge vredne stvari, ali upravo je nestanak plišane igračke najteže pogodio par.

Za 45-godišnjeg Marcusa Erlenbauera iz Bilefelda, Mini nije običan medvedić. Reč je o poslednjem poklonu koji je dobio od svoje majke pre njene smrti.

"To je poslednji poklon koji mi je majka dala pre nego što je tragično preminula", rekao je Marcus.

Zbog toga su on i njegov partner pokrenuli potragu i javno ponudili nagradu za povratak igračke. Prvobitno su nudili 1.000 evra, ali kako dani prolaze bez ikakvih tragova, nagrada je povećana na čak 5.000 evra.

Na internet stranici posvećenoj potrazi za medvedićem navode da Mini možda izgleda kao sasvim obična plišana igračka, ali da za njih predstavlja nezamenjivu uspomenu.

"Duboko smo potreseni ovim gubitkom i iskreno molimo za pomoć", poručili su.

Vlasnici ističu da ih ne zanima kako je medvedić završio kod osobe koja ga pronađe ili vrati. Spremni su da isplate nagradu bez dodatnih pitanja, samo da im se Mini vrati.

Neobična potraga privukla je pažnju javnosti širom Nemačke, a mnogi se nadaju da će medvedić koji za svoje vlasnike vredi mnogo više od novca uskoro biti pronađen.

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Novac par medved

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