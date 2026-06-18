Dok većina ljudi dan započinje kafom i obavezama, u Pčinjskom okrugu mnogi ustaju i pre svitanja - ali ne zbog posla u kancelariji, već zbog šume. Sakupljanje šumskih plodova, posebno pečuraka, decenijama predstavlja važan izvor prihoda za brojne porodice u ovom delu Srbije.

Za neke je to dodatna zarada, za druge sezonski posao, a ima i onih koji pečurke beru isključivo za sopstvenu ishranu. Ipak, za mnoge meštane - to je način života, piše Blic.

Kada počinje sezona pečuraka?

Prve lisičarke se u šumama javljaju već krajem aprila. Tokom maja i juna sezona ulazi u pun zamah, naročito u šumama iznad 700 metara nadmorske visine.

Područja kao što su Poljanica, padine Kukavice i Vlasine poznata su po bogatstvu lisičarki i vrganja, koji su među najtraženijim jestivim pečurkama.

Ustajanje u 5 ujutru i dugi sati u šumi

Jedan od ljudi koji godinama živi od branja i prodaje pečuraka je Vladimir Ilić iz Priboja Vranjskog. Njegov dan počinje oko 5 sati ujutru, kada kreće u šume Priboja i okolnih sela, često idući i do planinskih predela poput Ostrvice i Oblika.

„Kada se pojave prve lisičarke u proleće, one su skuplje. Ove godine su otkupljivači na početku plaćali oko 10 evra po kilogramu. Kasnije je cena pala na oko 400 dinara, ali ih ima mnogo više, pa se zarada na kraju uglavnom izjednači“, priča Ilić.

On dodaje da deo ubranih pečuraka koristi za svoju porodicu, jer su, kako kaže, i zdrave i veoma ukusne.

Koliko se zarađuje od pečuraka?

Cena šumskih pečuraka varira u zavisnosti od vrste i perioda sezone.

Lisičarke na početku sezone dostižu i do 10 evra po kilogramu

Kasnije im cena pada na oko 400 dinara, ali se količina povećava

Vrganji se u svežem stanju prodaju oko 500 dinara po kilogramu

Sušeni vrganji dostižu i do 10 evra po kilogramu

Vrganji se posebno cene i u sušenom obliku, jer zadržavaju aromu i često se koriste kao dodatak supama i čorbama.

Gde rastu i kako se pronalaze?

Branje pečuraka zahteva iskustvo, strpljenje i dobro poznavanje terena.

Lisičarke najčešće rastu u gustim šumama, ispod žbunja i slojeva lišća, često u blizini vlage ili potoka. Vrganji se, s druge strane, češće nalaze na ivicama šuma, proplancima i mestima gde šuma prelazi u livadu.

Iako deluje kao jednostavan posao, branje pečuraka podrazumeva dug hod, rano ustajanje i stalnu pažnju u prirodi.

Šuma kao izvor zarade i hrane

Za mnoge meštane Pčinjskog okruga, šuma nije samo prirodno bogatstvo već i važan ekonomski resurs. Sakupljanje pečuraka predstavlja kombinaciju posla, rekreacije i načina da se obezbedi dodatni prihod za porodicu.

Kako sezona odmiče, u junu i šumama masovno počinju da rastu vrganji, pa se zarada i aktivnost dodatno povećavaju.

Uprkos fizički zahtevnom radu, mnogi kažu da ih priroda, sloboda i mogućnost zarade i dalje motivišu da svako jutro krenu u šumu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.