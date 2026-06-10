"Iranska vojska je u potpunom neredu.Većina njihove vojske, poput mornarice i vazdušnih snaga više i ne postoji, potpuno su poraženi. Iran samo priča a ništa ne preduzima. Siledžija Bliskog istoka je mrtav! Previše su odugovlačili i umesto da postignu sporazum dobar po njih, sada će morati da plate", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je juče izjavio da je trebalo da Iran i SAD postignu sporazum u narednih nekoliko dana, i naveo da pregovori idu "veoma dobro", piše Tanjug.

Takođe je ocenio da bi Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna dva do tri dana. Rekao je da američka blokada Ormuskog moreuza vrši pritisak na Teheran da postigne mirovni sporazum.

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