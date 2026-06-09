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Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju vraćaju se puni para - bliže je od Nemačke, a plate veće

Iako inflacija u mnogim državama polako pada i približava se ciljanom nivou Evropske centralne banke od oko 2 odsto, posledice prethodnih kriza i dalje se osećaju u svakodnevnom životu miliona građana.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.10:24
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Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju vraćaju se puni para - bliže je od Nemačke, a plate veće
PIXABAY
Poskupele naknade tekućih računa - klijenti nemačkih banaka plaćaju i do 200 evra godišnje 
Foto: Shutterstock
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Jedan od najvažnijih pokazatelja životnog standarda je takozvani medijan ekvivalentnog raspoloživog dohotka. To je tipičan prihod po osobi, prilagođen veličini domaćinstva i umanjen za poreze i doprinose.

Prema podacima, razlike širom Evrope su ogromne:

  • U Albaniji medijan iznosi oko 3.075 evra
  • U Luksemburgu čak 50.799 evra
  • Prosek Evropske unije je oko 21.582 evra
  • U Bugarskoj, koja ima najniži nivo u EU, medijan je oko 7.811 evra
  • U Hrvatskoj iznosi oko 12.344 evra

Ovi podaci jasno pokazuju koliko je Evropa ekonomski neujednačena - dok severne i zapadne zemlje beleže visoke prihode, jugoistok značajno zaostaje, prenosi Dnevno.

Gde se živi najbolje?

Na vrhu liste nalaze se države sa najvišim standardom:

Luksemburg, Švajcarska i Norveška predvode Evropu, a odmah iza njih su Danska, Austrija, Irska, Holandija i Belgija.

Zanimljivo je da su Austrija i Nemačka među zemljama sa visokim primanjima, iako mnogi radnici iz regiona tradicionalno odlaze upravo u Nemačku u potrazi za boljim životom.

Gde su najveće razlike?

Na dnu evropske liste nalaze se Severna Makedonija, Turska i Crna Gora, dok su unutar EU među najslabijima Bugarska, Mađarska i Rumunija.

Razlika između najbogatije i najsiromašnije zemlje u Evropi prelazi 40.000 evra, što pokazuje koliko su ekonomske nejednakosti i dalje izražene.

Šta stoji iza ovih razlika?

Ekonomisti objašnjavaju da razlike nisu slučajne, već posledica dugoročnih faktora.

Stefano Filauro ističe da trenutni nivo blagostanja odražava istorijski razvoj, industrijalizaciju i jačinu institucija u pojedinim zemljama.

Slično tome, ekonomistkinja Giulia De Lazzari naglašava da je ključna razlika u produktivnosti:

"Države sa višom produktivnošću mogu da isplaćuju veće plate", objašnjava ona.

Drugim rečima, zemlje sa jakim sektorima poput finansija, IT industrije i napredne proizvodnje imaju znatno više plate nego one koje se oslanjaju na poljoprivredu ili manje razvijene usluge.

Kada se uračuna kupovna moć - slika postaje drugačija

Ako se primanja posmatraju kroz kupovnu moć (PPS), razlike između zemalja se donekle smanjuju, ali i dalje ostaju značajne.

U tom slučaju, medijani se kreću od oko 5.098 PPS u Albaniji do 37.781 PPS u Luksemburgu, dok je prosek EU oko 21.245 PPS.

Zanimljivo je da zemlje poput Poljske, Rumunije i Bugarske stoje bolje kada se uzme u obzir koliko se realno može kupiti za zarađeni novac, iako i dalje zaostaju za zapadnom Evropom.

Evropa i dalje podeljena na bogatiji i siromašniji deo

Podaci potvrđuju jasnu sliku: zapad i sever Evrope imaju najviši standard, dok jug i istok i dalje značajno zaostaju.

Iako se razlike u nekim segmentima smanjuju, jaz između zemalja i dalje ostaje dubok - i direktno utiče na odluke o radu, migracijama i kvalitetu života miliona ljudi.

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Nemačka Albanija plata Austrija primanja

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