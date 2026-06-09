Jedan od najvažnijih pokazatelja životnog standarda je takozvani medijan ekvivalentnog raspoloživog dohotka. To je tipičan prihod po osobi, prilagođen veličini domaćinstva i umanjen za poreze i doprinose.
Prema podacima, razlike širom Evrope su ogromne:
- U Albaniji medijan iznosi oko 3.075 evra
- U Luksemburgu čak 50.799 evra
- Prosek Evropske unije je oko 21.582 evra
- U Bugarskoj, koja ima najniži nivo u EU, medijan je oko 7.811 evra
- U Hrvatskoj iznosi oko 12.344 evra
Ovi podaci jasno pokazuju koliko je Evropa ekonomski neujednačena - dok severne i zapadne zemlje beleže visoke prihode, jugoistok značajno zaostaje, prenosi Dnevno.
Gde se živi najbolje?
Na vrhu liste nalaze se države sa najvišim standardom:
Luksemburg, Švajcarska i Norveška predvode Evropu, a odmah iza njih su Danska, Austrija, Irska, Holandija i Belgija.
Zanimljivo je da su Austrija i Nemačka među zemljama sa visokim primanjima, iako mnogi radnici iz regiona tradicionalno odlaze upravo u Nemačku u potrazi za boljim životom.
Gde su najveće razlike?
Na dnu evropske liste nalaze se Severna Makedonija, Turska i Crna Gora, dok su unutar EU među najslabijima Bugarska, Mađarska i Rumunija.
Razlika između najbogatije i najsiromašnije zemlje u Evropi prelazi 40.000 evra, što pokazuje koliko su ekonomske nejednakosti i dalje izražene.
Šta stoji iza ovih razlika?
Ekonomisti objašnjavaju da razlike nisu slučajne, već posledica dugoročnih faktora.
Stefano Filauro ističe da trenutni nivo blagostanja odražava istorijski razvoj, industrijalizaciju i jačinu institucija u pojedinim zemljama.
Slično tome, ekonomistkinja Giulia De Lazzari naglašava da je ključna razlika u produktivnosti:
"Države sa višom produktivnošću mogu da isplaćuju veće plate", objašnjava ona.
Drugim rečima, zemlje sa jakim sektorima poput finansija, IT industrije i napredne proizvodnje imaju znatno više plate nego one koje se oslanjaju na poljoprivredu ili manje razvijene usluge.
Kada se uračuna kupovna moć - slika postaje drugačija
Ako se primanja posmatraju kroz kupovnu moć (PPS), razlike između zemalja se donekle smanjuju, ali i dalje ostaju značajne.
U tom slučaju, medijani se kreću od oko 5.098 PPS u Albaniji do 37.781 PPS u Luksemburgu, dok je prosek EU oko 21.245 PPS.
Zanimljivo je da zemlje poput Poljske, Rumunije i Bugarske stoje bolje kada se uzme u obzir koliko se realno može kupiti za zarađeni novac, iako i dalje zaostaju za zapadnom Evropom.
Evropa i dalje podeljena na bogatiji i siromašniji deo
Podaci potvrđuju jasnu sliku: zapad i sever Evrope imaju najviši standard, dok jug i istok i dalje značajno zaostaju.
Iako se razlike u nekim segmentima smanjuju, jaz između zemalja i dalje ostaje dubok - i direktno utiče na odluke o radu, migracijama i kvalitetu života miliona ljudi.
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