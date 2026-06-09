EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 100,74 101,05din 101,35
CAD CAD 72,43 72,65din 72,87
AUD AUD 71,75 71,97din 72,19
GBP GBP 135,24 135,65din 136,05
CHF CHF 127,63 128,01din 128,40
KURSNA LISTA

Srbija

Rokovi se opasno približavaju - pregovori o NIS-u u završnoj fazi

Ministarka rudarstva i energetike poručuje da su razgovori o promeni vlasništva NIS-a kompleksni, ali da je cilj jasan - stabilno i dugoročno rešenje za energetsku sigurnost Srbije.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.10:31
0
Rokovi se opasno približavaju - pregovori o NIS-u u završnoj fazi
Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock
Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju vraćaju se puni para - bliže je od Nemačke, a plate veće
PIXABAY
 Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju vraćaju se puni para - bliže je od Nemačke, a plate veće
Prethodna vest
Više od poznatog imena: Kako se biraju ambasadori sveta koji dolaze u Beograd i zašto je to istovremeno jedan od najlepših i najzahtevnijih poslova Ekspa 2027 Beograd
Foto: Ekspo 2027
 Više od poznatog imena: Kako se biraju ambasadori sveta koji dolaze u Beograd i zašto je to istovremeno jedan od najlepših i najzahtevnijih poslova Ekspa 2027 Beograd
Sledeća vest

Pregovori o budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS) ulaze u ključnu fazu, dok se istovremeno približavaju važni rokovi koji bi mogli da utiču na dalji razvoj situacije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su razgovori o promeni vlasništva NIS-a veoma složeni i da sve strane u pregovorima pokušavaju da zaštite svoje interese.

Prema njenim rečima, za Srbiju je najvažnije da se pronađe trajno i stabilno rešenje koje će obezbediti nesmetano funkcionisanje energetskog sektora.

Ključni rokovi stvaraju dodatni pritisak

Ministarka je upozorila da se približava rok za završetak pregovora, koji se poklapa sa istekom operativne licence za NIS, produžene do 16. juna.

Ova vremenska podudarnost, kako je navela, predstavlja dodatni rizik jer ostavlja vrlo malo prostora za eventualne dogovore.

"Poklapanje rokova je veći rizik jer i operativna licenca ističe 16. juna. S druge strane, kratak je rok da se pregovori završe. Ostaje da vidimo kako će se situacija razvijati", navela je ministarka za TV Pink.

Dogovor između Rusije i Mađarske ključan

U centru razgovora nalazi se potencijalni dogovor između većinskog ruskog vlasnika i mađarske kompanije MOL Group.

Taj sporazum, ukoliko bude postignut, morao bi da dobije odobrenje američke administracije, što dodatno komplikuje ceo proces.

Ministarka je naglasila da Srbija aktivno učestvuje u razgovorima, ali da ne želi da bude prepreka u potencijalnoj transakciji.

Srbija želi stabilnost i sigurnost snabdevanja

Đedović Handanović je istakla da je za Srbiju ključno da se izbegne bilo kakva neizvesnost u vezi sa snabdevanjem energentima.

Kako je navela, uprkos složenim međunarodnim okolnostima i pritiscima, građani Srbije do sada nisu osetili negativne posledice.

"Važno je da se ukloni taj ‘sivi oblak’ neizvesnosti koji je postojao, i da se obezbedi dugoročna stabilnost", poručila je ona.

Pregovori se nastavljaju, ali vreme ističe

Prema njenim rečima, Srbija paralelno vodi razgovore i sa mađarskom stranom kako bi se usaglasili svi detalji budućeg ugovora između akcionara NIS-a.

Iako postoje otvorena i kompleksna pitanja, deo njih je već usaglašen, a pregovori se, kako kaže, odvijaju u konstruktivnom pravcu.

Šta je suština cele priče?

Ukratko, Srbija pokušava da izbegne scenario u kojem bi neizvesnost oko vlasništva NIS-a mogla da utiče na energetsku stabilnost zemlje.

Ključni ishod zavisi od dogovora velikih aktera - Rusije, Mađarske i odobrenja SAD, dok Srbija nastoji da obezbedi kontinuitet snabdevanja i zaštiti sopstvene interese.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

Kompanija Nis Pregovori

Povezane vesti

MOL je dobio odobrenje za nastavak pregovora oko kupovine udela u NIS-u
Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock.com

MOL je dobio odobrenje za nastavak pregovora oko kupovine udela u NIS-u

08:31 | 0
Tehnološki gigant reže troškove - otpušta deo zaposlenih, a ulaže u robotaksije
Foto: Shutterstock

Tehnološki gigant reže troškove - otpušta deo zaposlenih, a ulaže u robotaksije

11:54 | 0
Rekordan maj za niški aerodrom - broj putnika raste, najavljeni novi letovi
Foto: Hayk_Shalunts / Shutterstock.com

Rekordan maj za niški aerodrom - broj putnika raste, najavljeni novi letovi

14:52 | 0
Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a
Foto: Shutterstock/JulieStar

Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a

13:59 | 0
Legendarna kompanija ponovo pred kolapsom - Francuzi dali milione, ni to nije bilo dovoljno
Foto: Shutterstock

Legendarna kompanija ponovo pred kolapsom - Francuzi dali milione, ni to nije bilo dovoljno

09:23 | 0
Komentari (0)

Srbija

Sajne vesti za penzionere - Vučić najavio sveobuhvatan paket mera 
Foto:ToskanaINC / Shutterstock.com

Sajne vesti za penzionere - Vučić najavio sveobuhvatan paket mera 

11:13 Srbija
U Srbiji možete ostvariti penziju i bez dana radnog staža - postoji jedan važan uslov
Foto: Shutterstock

U Srbiji možete ostvariti penziju i bez dana radnog staža - postoji jedan važan uslov

09:56 Srbija
Cena sirove nafte ponovo raste - barel skočio na 94,38 dolara 
Foto: Shutterstock

Cena sirove nafte ponovo raste - barel skočio na 94,38 dolara 

09:10 Srbija
"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge
Foto: Shutterstock

"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge

09:03 Srbija
Najviše će dobiti oni sa najnižim primanjima - penzionerima stiže novi paket pomoći
Foto: Shutterstock

Najviše će dobiti oni sa najnižim primanjima - penzionerima stiže novi paket pomoći

19:50 Srbija
Velika vest za centralnu Srbiju - Vučić: "Auto-put Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana"
Foto: Radovan Vujovic/Shutterstock

Velika vest za centralnu Srbiju - Vučić: "Auto-put Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana"

19:23 Srbija
Penzioneri dobijaju novu pomoć - više od 115.000 paketa solidarne pomoći i odmor u banjama
Foto: Nenad Nedomacki/Shutterstock

Penzioneri dobijaju novu pomoć - više od 115.000 paketa solidarne pomoći i odmor u banjama

18:54 Srbija
Lečenje bez plaćanja - gde u inostranstvu važi srpska zdravstvena knjižica
Foto: BizPortal

Lečenje bez plaćanja - gde u inostranstvu važi srpska zdravstvena knjižica

17:07 Srbija
Fiskalni savet objavio Nacrt Fiskalne strategije
Foto: Pushish Images / Shutterstock.com

Fiskalni savet objavio Nacrt Fiskalne strategije

16:10 Srbija
Detaljno, novi paket mera za penzionere u Srbiji - kako bi mogao da utiče na život najstarijih građana
Shutterstock

Detaljno, novi paket mera za penzionere u Srbiji - kako bi mogao da utiče na život najstarijih građana

15:17 Srbija

Najnovije

Najčitanije

18min

Sajne vesti za penzionere - Vučić najavio sveobuhvatan paket mera 

33min

Kovanica od 1 evra vredi kao suvo zlato - ako je imate, znatno ste bogatiji

45min

Začini pod lupom - Evropska unija otkrila zabranjeni nivo hemikalija u prehrambenim proizvodima 

56min

Više od poznatog imena: Kako se biraju ambasadori sveta koji dolaze u Beograd i zašto je to istovremeno jedan od najlepših i najzahtevnijih poslova Ekspa 2027 Beograd

1H

Rokovi se opasno približavaju - pregovori o NIS-u u završnoj fazi

1D

Cene ležaljki na plažama u Crnoj Gori razbesnele turiste - "U Tuskoj mogu da uzmem pansion"

22H

Konačno jeftinija prasad - na stočnim pijacama cene se menjaju iz dana u dan

23H

Na popularnoj plaži zabranjeno sunčanje na peškirima - kazne iznose i do 5.000 evra

16H

Penzioneri dobijaju novu pomoć - više od 115.000 paketa solidarne pomoći i odmor u banjama

21H

Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 100,74 101,05 101,35
CAD CAD 72,43 72,65 72,87
AUD AUD 71,75 71,97 72,19
GBP GBP 135,24 135,65 136,05
CHF CHF 127,63 128,01 128,4

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.420,00 €
ETH ETH 1.447,33 €
LTC LTC 36,86 €
DOT DOT 0,83 €
BCH BCH 178,82 €
LINK LINK 6,80 €
BNB BNB 518,04 €
XMR XMR 273,55 €
Powered by CoinGecko API