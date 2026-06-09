Rokovi se opasno približavaju - pregovori o NIS-u u završnoj fazi

Pregovori o budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS) ulaze u ključnu fazu, dok se istovremeno približavaju važni rokovi koji bi mogli da utiču na dalji razvoj situacije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su razgovori o promeni vlasništva NIS-a veoma složeni i da sve strane u pregovorima pokušavaju da zaštite svoje interese.

Prema njenim rečima, za Srbiju je najvažnije da se pronađe trajno i stabilno rešenje koje će obezbediti nesmetano funkcionisanje energetskog sektora.

Ključni rokovi stvaraju dodatni pritisak

Ministarka je upozorila da se približava rok za završetak pregovora, koji se poklapa sa istekom operativne licence za NIS, produžene do 16. juna.

Ova vremenska podudarnost, kako je navela, predstavlja dodatni rizik jer ostavlja vrlo malo prostora za eventualne dogovore.

"Poklapanje rokova je veći rizik jer i operativna licenca ističe 16. juna. S druge strane, kratak je rok da se pregovori završe. Ostaje da vidimo kako će se situacija razvijati", navela je ministarka za TV Pink.

Dogovor između Rusije i Mađarske ključan

U centru razgovora nalazi se potencijalni dogovor između većinskog ruskog vlasnika i mađarske kompanije MOL Group.

Taj sporazum, ukoliko bude postignut, morao bi da dobije odobrenje američke administracije, što dodatno komplikuje ceo proces.

Ministarka je naglasila da Srbija aktivno učestvuje u razgovorima, ali da ne želi da bude prepreka u potencijalnoj transakciji.

Srbija želi stabilnost i sigurnost snabdevanja

Đedović Handanović je istakla da je za Srbiju ključno da se izbegne bilo kakva neizvesnost u vezi sa snabdevanjem energentima.

Kako je navela, uprkos složenim međunarodnim okolnostima i pritiscima, građani Srbije do sada nisu osetili negativne posledice.

"Važno je da se ukloni taj ‘sivi oblak’ neizvesnosti koji je postojao, i da se obezbedi dugoročna stabilnost", poručila je ona.

Pregovori se nastavljaju, ali vreme ističe

Prema njenim rečima, Srbija paralelno vodi razgovore i sa mađarskom stranom kako bi se usaglasili svi detalji budućeg ugovora između akcionara NIS-a.

Iako postoje otvorena i kompleksna pitanja, deo njih je već usaglašen, a pregovori se, kako kaže, odvijaju u konstruktivnom pravcu.

Šta je suština cele priče?

Ukratko, Srbija pokušava da izbegne scenario u kojem bi neizvesnost oko vlasništva NIS-a mogla da utiče na energetsku stabilnost zemlje.

Ključni ishod zavisi od dogovora velikih aktera - Rusije, Mađarske i odobrenja SAD, dok Srbija nastoji da obezbedi kontinuitet snabdevanja i zaštiti sopstvene interese.

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