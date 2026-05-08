Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 15. maja, prenosi Tanjug.



Cena nafte raste u svetu



Cena sirove nafte tipa Brent porasla je na 101,35 dolara po barelu zbog ponovne eskalacije tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, objavio je Interfaks.



Na londonskoj ICE berzi, julskim fjučersima za Brent trgovalo se po ceni od 101,35 dolara po barelu, što je rast od 1,29 dolara. Američka WTI nafta zabeležila je skok cene na 95,86 dolara po barelu.



Predlog MOL-a nije prihvatljiv za Srbiju



Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handović održala je juče sastanak sa predstavnicima kompanije MOL, nakon čega je rekla da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila, i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu.



