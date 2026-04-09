Reč je o plafonskoj lampi koja može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik za korisnike, pa se svim kupcima savetuje da odmah prestanu da koriste uređaj.

Ova odluka je doneta nakon što je utvrđeno da proizvod ima tehnički nedostatak koji može dovesti do pregrevanja i paljenja, što predstavlja opasnost za domaćinstva.

O kom proizvodu je reč?

Lampa se zove Amansour Boho Chic 3-Flammen Rattan-Deckenlampe, koja je bila dostupna za kupovinu preko platforme Temu.

Ovaj model karakteriše dekorativni dizajn od ratana i bambusa, a mnogi su ga kupili zbog njegovog estetskog izgleda i pristupačne cene.

eđutim, uprkos atraktivnom dizajnu, ispostavilo se da proizvod ne ispunjava osnovne bezbednosne standarde.

U čemu je problem i zašto je opasan?

Prema zvaničnom objašnjenju, najveći problem leži u električnom kablu lampe. Kabl nije pravilno osiguran, a unutrašnje žice su zaštićene samo tankim slojem izolacije.

Dodatni problem je činjenica da ove žice dolaze u kontakt sa oštrim ivicama unutar strukture lampe. Takva kombinacija može dovesti do oštećenja izolacije, kratkih spojeva i, u najgorem slučaju, požara.

Stručnjaci upozoravaju da su oštećeni ili loše izolovani kablovi jedan od najčešćih uzroka požara električnih uređaja u domaćinstvima.

Iz tog razloga, ovaj proizvod se smatra potencijalno opasnim i više ga ne treba koristiti.

Ko je u opasnosti i šta treba učiniti?

Svi kupci koji su kupili ovu lampu pre 16. marta 2026. godine smatraju se pogođenima ovim povlačenjem. Toplo im se savetuje da odmah isključe uređaj i prestanu da ga koriste.

Važno je naglasiti da lampu ne treba bacati u običan kućni otpad. Pošto je u pitanju električni uređaj, treba ga odložiti na posebno mesto za odlaganje elektronskog otpada, kao što je reciklažno dvorište.

Ovim se sprečavaju dodatni rizici po životnu sredinu i bezbednost drugih.

Detalji o proizvodu na koji se odnosi povlačenje

Da bi se kupcima pomoglo da identifikuju da li je njihov proizvod pogođen, objavljene su specifične informacije:

- Naziv proizvoda: Amansour Boho Chic 3-Flammen Rattan-Deckenlampe;

- Prodavac: Amansour (preko Temu platforme);

- Model: C0070 ID proizvoda: 601099578195766 i,

- Period kupovine: pre 16. marta 2026.

Samo proizvodi koji odgovaraju ovim informacijama su uključeni u povlačenje.

Kako dobiti povraćaj novca?

Kupci koji su kupili ovu lampu imaju pravo na povraćaj novca. Da bi to uradili, treba da kontaktiraju korisničku službu Temu platforme, gde će dobiti sve potrebne informacije o postupku vraćanja.

Pored toga, korisnička podrška je dostupna i za dodatna pitanja u vezi sa bezbednošću proizvoda i samim postupkom povlačenja.

Važno upozorenje za ostale korisnike

Temu poziva kupce da obaveste druge - prijatelje, porodicu ili poznanike - koji mogu posedovati ovu lampu. Ovo je da bi se sprečila potencijalna opasnost i izbegle moguće nezgode.

Ovakvi slučajevi podsećaju nas koliko je važno obratiti pažnju na bezbednost električnih uređaja, posebno onih kupljenih putem interneta. Iako mnogi proizvodi izgledaju dobro i atraktivno, tehnički nedostaci mogu predstavljati ozbiljan rizik.

Povlačenje ove lampe pokazuje koliko brzo potencijalno opasan proizvod može završiti u domovima potrošača, piše Feniks magazin.

Blagovremena reakcija i poštovanje uputstava proizvođača ključni su za sprečavanje nesreća. Svako ko poseduje ovaj model treba odmah da preduzme neophodne korake - prestane da ga koristi, pravilno ga odloži i zatraži povraćaj novca. Bezbednost uvek mora biti na prvom mestu.

