Marko iz banata krenuo na posao iz snova, a završio na Antarktiku

Medicinski tehničar Marko Milošević (36), rođen u Beogradu, a odrastao u Banatu, danas ima biografiju koja više liči na scenario avanturističkog filma nego na klasičan medicinski put.

 
Autor: Nina Stojanović
10.04.2026.18:00
Iza njega su ekspedicije na najhladnijim delovima planete, rad sa putnicima koji za putovanja izdvajaju i po 100.000 dolara, ali i dramatične situacije u kojima je morao da reaguje u sekundi.

Njegova karijera odvela ga je od Arktika do Kariba i Afrike, ali prvi ozbiljan brodski angažman završio je tamo gde je najmanje očekivao – na Antarktiku.

Iako, kako kaže, ne podnosi hladnoću, sudbina je htela drugačije.

"Tropski krajevi, ili…"

"Bio sam kod kuće, napolju mrak, sneg, leden vetar. Mrzim zimu i hladnoću više od svega. Ležao sam i zamišljao kako sam na plaži, pijem hladno piće i gledam plavo more. U tom trenutku mi stiže poruka sa sajta za zapošljavanje na koji sam se davno prijavio: 'Kolega, da li želite da radite na brodu?' Bio sam uveren da idem u tropske krajeve... A onda sam otvorio mejl i video, Antarktik. Ostao sam u šoku."

Ponuda je stigla za rad na norveškom ekspedicijskom brodu koji prima oko 530 putnika. Reč je o specifičnoj vrsti luksuznog putovanja namenjenog uglavnom veoma bogatim turistima koji traže jedinstvena iskustva – od polarne prirode do istorije istraživanja i klimatskih fenomena.

Zanimljivo je da Marko pre tog posla nikada nije ni leteo avionom

"Nikada mi nije palo na pamet da ću završiti na Antarktiku. A kamoli da ću prvi put u životu sesti u avion i leteti na kraj sveta da spašavam ljude."

Na brod se ukrcao u septembru 2022. godine. U pitanju je jedan od najmodernijih polarnih brodova na svetu, dužine gotovo 140 metara, posebno projektovan za probijanje debelog leda i plovidbu u ekstremnim uslovima.

Plovilo ima ojačan čelični trup, stabilizatore za olujna mora i potpuno opremljenu bolnicu sa intenzivnom negom, rendgenom, ultrazvukom i laboratorijom, prenosi Blic/ Kurir. 

Jedan od prvih šokova doživeo je kada je brod počeo da lomi led.

"Prvi put kada smo počeli da lomimo led, bilo je oko četiri ujutro. Spavao sam kad je brod počeo da se trese kao da se raspada. Izašao sam u hodnik misleći da tonemo. Vatrogasna patrola me je smirila: 'Normalno je.'"

Najopasniji deo putovanja – Drejkovo moreuz

Poseban izazov predstavljao je prolazak kroz Drejkovo moreuz, poznat kao jedno od najopasnijih mora na svetu. Talasi su dostizali i do deset metara visine, a kretanje brodom postajalo je izuzetno rizično.

"Talasi su od devet do deset metara. Duva bočni vetar, brod se ljulja kao igračka. Ljudi su povraćali svuda. Trčao sam sa injekcijama protiv mučnine. Čistačice su gurale kolica dok se brod zanosi. Liftovi su bili blokirani. Svi su se držali za rukohvate kao pijani."

Ni sam nije ostao pošteđen

"Skinuo sam zaštitnu drvenu ogradu jer mi je smetala. Brzo sam shvatio zašto postoji. Talas me izbacio pravo na pod."

Hitne medicinske intervencije usred ledenog kontinenta

Na Antarktiku je učestvovao u brojnim hitnim intervencijama. Jedna od najozbiljnijih dogodila se kada je starija putnica pala na ledu i polomila kuk. U takvim uslovima, medicinski tim broda praktično preuzima ulogu cele hitne službe.

"Nema pomoći sa obale. Član medicinskog tima, kojeg sam obučavao, i ja smo odmah reagovali."

Pacijentkinja je stabilizovana u brodskoj bolnici, a zatim evakuisana u Argentinu gde je operisana.

Posao koji menja pogled na život

Rad na ovakvim brodovima donosi ogroman profesionalni izazov, ali i iskustva koja retko ko može da doživi. Za Marka, to je bio spoj medicine, ekstremnih uslova i stalne spremnosti na nepredviđene situacije

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 61.546,00 €
ETH ETH 1.872,26 €
LTC LTC 46,58 €
DOT DOT 1,10 €
BCH BCH 380,24 €
LINK LINK 7,65 €
BNB BNB 514,60 €
XMR XMR 297,91 €
Powered by CoinGecko API