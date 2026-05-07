Indeksi Beogradske berze danas su zabeležili pad i to Belex15 je oslabio za 0,43 odsto, dok je Belexline je bio u minusu od 0,73 odsto, prenosi Tanjug.



Na listi dobitnika našle su se akcije Messer Tehnogasa iz Beograda koje su porasle za 0,12 odsto i na kraju trgovanja vredele po 34.073 dinara, kao i akcije Metalaca iz Gornjeg Milanovca koje su porasle za 0,05 odsto i na zatvaranju vredele po 2.170 dinara.



Na listi gubitnika našle su se samo akcije Jedinstva iz Sevojna koje su imale pad od 12,10 odsto i na kraju trgovanja vredele po 8.000 dinara.



Akcijama BAS a.d. Beograd danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 328.755 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Jedinstva iz Sevojna sa prometom od 272.010 dinara.



