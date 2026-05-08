Belex15 je pao za 0,62 odsto, a Belexline za 0,98 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je kompaniji "Termika" iz Beograda, čije akcije su porasle za 2,91 odsto i na kraju trgovanja vredele po 3.500 dinara.

Sledi beogradski "Energoprojekt holding" sa rastom vrednosti akcija od 1,85 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 550 dinara po akciji.

Gubitničku listu predvodi kompanija "Iritel" iz Beograda, sa akcijama koje su pale za 29,27 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.061 dinar.

Na drugom mestu je "Institut za ispitivanje materijala", Beograd s padom vrednosti akcija od 9,58 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 15.100 dinara po akciji.

Najviše je trgovano akcijama kompanije Dunav osiguranje a.d., Beograd čime je ostvaren promet od 2,79 miliona dinara, a drugo mesto zauzeo je "Energoprojekt holding" iz Beograda s prometom od 522.500 dinara.

