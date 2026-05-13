Kiribati godišnje poseti tek nekoliko hiljada ljudi, zbog čega se nalazi među najmanje posećenim državama na svetu.

Ipak, mnogi ga opisuju kao pravi raj na zemlji.

Tirkizno more, mir i gotovo bez turista

Za razliku od pretrpanih turističkih destinacija, ovde vlada potpuni mir.

Plaže su gotovo prazne, priroda netaknuta, a život funkcioniše potpuno drugačijim tempom od onog na koji su navikli putnici u velikim turističkim centrima.

Upravo ta izolovanost čini Kiribati jednim od najneobičnijih mesta na planeti.

Zemlja rasuta kroz četiri hemisfere

Kiribati nije samo turistički raritet, već i geografski fenomen.

Državu čine desetine koralnih ostrva rasutih širom ogromnog prostora Tihi okean.

Zbog velike udaljenosti i komplikovane logistike, putovanje do ovog mesta može trajati veoma dugo.

Posebno je zanimljivo to što se teritorija Kiribatija prostire kroz sve četiri hemisfere, što ga čini jedinstvenim u svetu.

Neka ostrva među prvima dočekuju Novu godinu, dok druga žive gotovo potpuno izolovano od ostatka planete.

Raj za avanturiste

Iako izgleda kao luksuzna egzotična destinacija, Kiribati nije mesto za klasičan turistički odmor.

Turistička infrastruktura je ograničena, smeštaj često veoma skroman, a luksuznih rizorta gotovo da nema.

Međutim, upravo to privlači ljubitelje avanture, ronjenja, ribolova i netaknute prirode.

Posetioci ovde dolaze u potrazi za autentičnim iskustvom i osećajem da istražuju deo sveta koji još nije potpuno komercijalizovan.

Ostrva koja nestaju pred očima sveta

Iza nestvarne lepote krije se i ozbiljan problem.

Kiribati spada među zemlje koje su najviše pogođene klimatskim promenama.

Veći deo teritorije nalazi se svega nekoliko metara iznad nivoa mora, zbog čega rast nivoa okeana predstavlja veliku pretnju za stanovništvo i infrastrukturu.

Ugroženi su izvori pitke vode, poljoprivreda i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje koliko dugo će ova ostrva uopšte opstati.

Kiribati je jedno od retkih mesta na svetu gde i dalje možete doživeti gotovo netaknutu prirodu i potpuni mir.

Ipak, ovaj raj na zemlji istovremeno vodi i borbu za opstanak, što ga čini jednom od najneobičnijih i najposebnijih destinacija današnjice.

(Izvor: 24sedam/Milica Lekić)

