Dok su investitori umereno optimistični i čekaju rasplet pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana kojim bi se okončala globalna kriza snabdevanja energentima preko Ormuskog moreuza, prenosi Tanjug.



Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je pala za 2,45 odsto na 92,750 dolara, a nafte Brent za 2,61 odsto na 98,609 dolara.



Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da će njegova zemlja nastaviti vojne napade na Iran ako Teheran ne pristane na predlog Vašingtona za okončanje sukoba.



"Ako se ne slože, bombardovanje počinje, a nažalost, biće mnogo intenzivnije i u većem obimu nego ranije", napisao je Tramp u objavi na mreži Trut soušal (Truth Social).



Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova rekao je u sredu za CNBC da Iran razmatra američki predlog za kraj rata na Bliskom istoku.



Evropski fjučersi gasa za jun su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,005 evra za megavat-sat.



Indeks Frankfurtske berze DAX je porastao za 0,19 odsto na 24.999,50 poena, francuski CAC 40 za 0,71 odsto na 8.358,17 poena, dok je FTSE 100 pao za 0,47 odsto na 10.393,59 poena, a moskovski MOEX za 0,41 odsto na 2.621,93 poena.



Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17645 dolara.



Cena zlata je porasla na 4.739,39 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 5,9501 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).



Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu porastao za 1,24 odsto na 49.910,59 poena, S&P 500 za 1,46 odsto na 7.365,12 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 2,02 odsto na 25.838,94 poena.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.