"NIS je ključna kompanija za sigurnost snabdevanja naftnim derivatima, pogotovo u ovom momentu poremećaja na svetskom tržištu nafte. Zbog rata u Iranu postoji pritisak na cene sirove nafte koje su rasle u prethodnom periodu, a NIS kao najveći učesnik na tržištu utiče na veleprodajne cene i važno je da smo usaglašeni i da NIS nastavi da podržava održavanje energetske stabilnosti i i sigurnosti na tržištu, prenosi Tanjug.



NIS koristi 20 odsto domaće nafte i ima uslove da optimalno posluje. Do sada smo imali dobar dijalog uz spremnost NIS-a da odgovori zahtevima države, a ključni strateški ekonomski i politički prioritet ostaje energetska bezbednost države i očekujem odgovorno ponašanje NIS-a i nastavak partnerskog odnosa pogotovo u ovom kriznom momentu", navela je ona, a saopštilo je Ministarstvo energetike.



Prema njenim rečima u maju je planirano da prerada nafte u rafineriji bude 326.000 tona, blizu maksimuma, a ugovorene količine sirove nafte koje stižu ovog meseca su oko 240.000 tona.



"NIS kao najveći snabdevač treba da osigura snabdevenost pumpi, uključujući mnoge benzinske stanice u malim mestima koje kupuju gorivo od njih i da se rezerve naftnih derivata podignu na maksimalan nivo, da bismo bili spremni na svaki neželjeni scenario“, rekla je ministarka.



Ona je podsetila da država učinila izuzetne napore, ustupila 65.000 dizela iz rezervi i smanjila akcize za 25 odsto da bi se sprečile nestašce goriva i održala stabilnost cena, što je značajno smanjilo prihode države, koja snosi taj trošak.



Sastanku su prisustvovali zamenik predsednika Odbora direktora Dragutin Matanović, članovi Odbora direktora Irena Vujović, Milan Đurić i Dejan Radenković i Zoran Grujičić, predsednik Odbora Skupštine akcionara.



