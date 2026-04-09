Jerenić je naveo da će početkom sledeće nedelje biti održan sastanak Izvršnog komiteta Međunarodnog biroa za izložbe (BIE).

''To je važan trenutak jer pokazuje da se projekat prati na najvišem međunarodnom nivou i da svaki korak prolazi kroz jasno definisane procedure i standarde'', naveo je Jerinić za Blic.

Istakao je da ono što se trenutno radi vezano za Ekspo nije važno samo za 2027. godinu već za godine koje dolaze.

''Za tačno 400 dana Beograd će postati domaćin specijalizovane izložbe Ekspo 2027. U projektima ove veličine to nije dug period, ali je sasvim dovoljan da se jasno vidi koliko je do sada urađeno i koliko posla još stoji pred nama. Iskreno, kada pogledamo gde smo bili pre godinu dana, a gde smo danas, vidi se koliko se projekat ubrzao i koliko je stvari već prešlo iz plana u konkretnu realizaciju'', rekao je Jerinić.

Dodao je da je Ekspo ušao u fazu u kojoj se planiranje završava, a realizacija postaje svakodnevni posao, na gradilištu, u institucijama, ali i kroz intenzivnu saradnju sa međunarodnim učesnicima i partnerima širom sveta. Jerinić je naglasio da Ekspo nikada nije bio zamišljen kao jednokratan događaj, već kao platforma koja, kako je rekao, već danas funkcioniše i da se u tom smislu, ne priprema samo izložba, već gradi prostor saradnje u kome se povezuju države, kompanije i institucije.

Govoreći o spremnosti Srbije da logistički, infrastrukturno i organizaciono organizuje događaj kakav je Ekspo, Jerinić je naveo da se spremnost ne meri jednim parametrom, već sposobnošću da se paralelno razvijaju infrastruktura, međunarodno učešće i sadržaj naglasivši da se to to vidi u praksi.

Istakao je da Ekspo prevazilazi nacionalne okvire i da iza tog projekta stoje 184 države članice Međunarodnog biroa za izložbe, a da je 138 zemalja već potvrdilo učešće u Beogradu.

''To jasno pozicionira Ekspo kao globalni projekat i Beograd kao jedno od ključnih mesta susreta sveta 2027. godine, na političkom, diplomatskom, poslovnom, kulturnom i tehnološkom nivou'', naveo je Jerinić.

Istakao je da je Ekspo razvojni projekat navodeći da u Surčinu nastaje potpuno novi urbani prostor, sa sajamskim i kongresnim kapacitetima, inovacionim i obrazovnim centrima, sportskim sadržajima i stambenim jedinicama.

"Ekspo je u tom smislu alat za urbanu transformaciju i projekat koji dugoročno menja način na koji se grad razvija i funkcioniše'', rekao je Jerinić.

Na pitanje da li postoji rizik da Ekspo ne bude završen na vreme budući da kritičari često postavljaju pitanje rokova i upotrebne dozvole, Jerinić je naveo da je kod projekata poput Ekspa, ključ u faznoj realizaciji i jasno definisanom sistemu kontrole.

Istakao je da je na tim principima organizovan Ekspo 2027 i da se objekti ne završavaju odjednom, već kroz precizno planirane faze koje uključuju tehničke preglede, parcijalne primopredaje i postepeno stavljanje u funkciju.

''Kada je reč o samom procesu izgradnje, svi bezbednosni i zakonski propisani koraci se dosledno sprovode. Na projektu su kontinuirano prisutni tehnička kontrola i stručni nadzor, kao i nadležne institucije Republike Srbije. Završna verifikacija obuhvata izveštaj tehničke komisije za pregled objekta, kojim se potvrđuje da su svi izvedeni radovi u skladu sa propisima i da su objekti bezbedni za upotrebu'', naveo je Jerinić.

Naglasio je da se ceo proces realizuje u okviru važećeg domaćeg zakonodavstva, bez ikakvog umanjenja ili relaksacije propisa zbog Ekspa, a da je dodatni nivo kontrole obezbeđen kroz Međunarodni biro za izložbe, koji prati ispunjenost svih organizacionih i tehničkih standarda.

Kada je reč o bezbednosti i radnim uslovima, Jerinić je naveo da se primenjuje princip nulte tolerancije i naglasio da je odgovornost za poštovanje zakona, bezbednosnih standarda i radnih prava jasno definisana i da se kontinuirano prati kroz nadležne institucije i interne mehanizme kontrole.

''Upravo zbog toga, Ekspo funkcioniše kao sistem u kojem se svaki segment planira, prati i završava u skladu sa jasno postavljenim standardima i rokovima'', istakao je Jerinić.

Govoreći o skepticizmu dela javnosti prema tom projektu, pre svega kada je reč o troškovima, naveo je da je, s obzirom na obim ulaganja, legitimno da javnost postavlja pitanja i očekuje jasne, argumentovane odgovore.

''Ključno je, međutim, u kom okviru posmatramo Ekspo. To nije događaj koji traje 93 dana, već razvojni projekat čiji se efekti mere godinama i decenijama nakon zatvaranja. Ovde govorimo o infrastrukturi koja ostaje - od saobraćaja do novih sadržaja, ali i o onome što je manje vidljivo, a dugoročno često i najvrednije: međunarodnim vezama, poslovnim kontaktima i znanju koje ostaje u sistemu'', naveo je Jerinić.

Istakao je da je Ekspo investicija u pozicioniranje Srbije na globalnoj mapi u decenijama koje dolaze i dodao da takve investicije, po pravilu, imaju multiplikativni efekat - podstiču turizam, privlače nove investicije i doprinose ukupnom ekonomskom razvoju zemlje. Jerinić je naveo će zemlje učesnice biti predstavljene kroz paviljone različitih veličina - od 300 do 900 kvadratnih metara dodajući da to neće biti klasične izložbe, već interaktivna iskustva: muzika, sport, digitalne instalacije, radionice, gastronomija.

Govoreći o tome šta Ekspo donosi domaćoj privredi, Jerinić je rekao da je Ekspo verovatno najdirektniji i najbrži način da se domaća privreda poveže sa svetom i dodao da kroz izgradnju, organizaciju i program uključuje veliki broj sektora - od građevine i IT-ja, do kreativnih industrija i turizma.

''To znači konkretan posao, angažman i razvoj kapaciteta već sada. Ali dugoročno, još važniji je taj direktan kontakt sa međunarodnim učesnicima. To su prilike koje se ne dešavaju često - da na jednom mestu imate predstavnike više od 100 zemalja, kompanije, institucije. Tu se otvaraju vrata za partnerstva i ulazak u globalne lance vrednosti'', naveo je Jerinić.

